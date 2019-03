Thailandia | elezioni generali | proiezioni indicano buon risultato dei partiti pro-giunta

Elezioni in Thailandia - le prime dal golpe del 2014 - : Il Paese torna al voto dopo anni di giunta militare. A sfidarsi sono quattro partiti ma l'assetto istituzionale renderà difficile la formazione di un governo in opposizione al regime, che si presenta ...

Thailandia - prime elezioni da golpe 2014 : 03.25 Si sono aperti in Thailandia i seggi per le prime elezioni dal colpo di stato militare del 2014 . Il primo ministro Prayuth Cha-Cha, capo dell'esercito che ha guidato il golpe , spera di prolungare la sua permanenza al potere. Il nuovo sistema politico soffoca l'influenza dei partiti politici civili, non allineati con i militari. Sono circa 51 mln i thailandesi chiamati alle urne oggi. I leader dei partiti politici civili hanno sollecitato ...

Thailandia - per elezioni Facebook vieterà pubblicità straniere : Lo ha annunciato il più popolare dei social network, sotto pressione per non aver 'sventato' campagne di manipolazione durante elezioni in altre parti del mondo. In un messaggio pubblicato sui social ...