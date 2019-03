ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019) È salitobrandendo un coltellaccio. I, che stavano viaggiando lungo via Padova, lo hanno notato subito e, nel giro di breve è scoppiato il panico sul mezzo, perché, anche se qualcuno ha provato a mantenere la calma in attesa di vedere come si sarebbe comportato, il nordafricano si è messo are le persone che gli si presentavano davanti al suo passaggio. Fortunatamente non ci sono ferito, ma al momento dell'arresto il folle è risultato non avere alcun permesso di soggiorno. "Stiamo già lavorando per espeller ilnel suo Paese d'origine", ha promesso Matteo Salvini rilanciando la politica della "tolleranza zero per i delinquenti".Da tempo il centrodestra denuncia l'allarme sicurezza in tutta Milano e, in modo particolare, nei quartieri periferici. E giusto qualche mese fa Silvia Sardone, dopo l'ennesimo fatto di sangue in via Padova, aveva ...

Ale_De_Chirico : Terrore sull'autobus: clandestino armato di coltello spintona i passeggeri - GVNVNCR : 'Terrore sull'autobus: clandestino armato di coltello spintona i passeggeri' E mentre le Armate Rolex hanno ripreso… -