Tennis | Miami | Djokovic e Halep agli ottavi soffrendo | fuori la Stephens

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di domenica 24 marzo. Djokovic soffre ma conquista gli ottavi di finale - bene Kyrgios : Il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti) inizia a delinearsi. Nel torneo che mette in palio un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento sul cemento dell’Hard Rock Stadium, si è assistita ad una giornata nella quale le emozioni non sono mancate. Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha dovuto impiegare due ore per avere la meglio nei confronti del coriaceo argentino Federico Delbonis, numero 83 del ranking ...

Tennis - Miami : Bautista-Agut batte Fognini - avanza Isner : Miami - Fabio Fognini paga i 32 errori gratuiti e cede al terzo turno a Miami. Errori che diventano una zavorra impossibile da sostenere contro un avversario solido come Roberto Bautista Agut che ha ...

Tennis - Miami : semaforo rosso per Fognini - eliminato da Bautista-Agut : Miami - Si chiude al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini al 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, che si disputa da quest'anno sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, la casa dei ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Fabio Fognini eliminato da Roberto Bautista Agut in due set con qualche rimpianto : Termina al terzo turno l’avventura di Fabio Fognini nel torneo ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4. Particolari possono essere le recriminazioni per il finale di primo set e per la seconda parte del secondo, in cui il ligure spreca un vantaggio di 4-2. L’iberico attende ora il vincente dell’incontro tra Novak Djokovic ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Fabio Fognini eliminato da Roberto Bautista Agut in due set - con qualche rimpianto : Termina al terzo turno l’avventura di Fabio Fognini nel torneo ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4. Particolari possono essere le recriminazioni per il finale di primo set e per la seconda parte del secondo, in cui il ligure spreca un vantaggio di 4-2. L’iberico attende ora il vincente dell’incontro tra Novak Djokovic ...

Tennis - Miami Federer soffre ma avanza - Ferrer elimina Zverev : Fuori la numero uno Naomi Osaka Il torneo femminile perde la numero 1 del mondo Naomi Osaka. La giapponese è stata battuta 4-6 7-6 6-3 dalla taiwanese Su-wei Hsieh che già l'aveva fatta soffrire non ...

Tennis - Miami : Federer soffre ma avanza - Ferrer elimina Zverev : Fuori la numero uno Naomi Osaka Il torneo femminile perde la numero 1 del mondo Naomi Osaka. La giapponese è stata battuta 4-6 7-6 6-3 dalla taiwanese Su-wei Hsieh che già l'aveva fatta soffrire non ...

Tennis - Miami : Federer soffre ma vince - si ritira Serena Williams : Miami - Nella notte si sono conclusi gli incontri del seconto turno dell'ATM Masters 1000 di Miami. Roger Federer ha sofferto contro il moldavo Radu Albot ma è riuscito a vincere, 4-6 7-5 6-3, e ...

Tennis - Miami : avanza Federer - si ritira Serena Williams : Miami - Nella notte si sono conclusi gli incontri del seconto turno dell'ATM Masters 1000 di Miami. Roger Federer ha sofferto contro il moldavo Radu Albot ma è riuscito a vincere, 4-6 7-5 6-3, e ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer vince soffrendo - clamorosa eliminazione di Zverev : Si sono completati i match del secondo turno al torneo ATP Masters 1000 di Miami. Ha sofferto tanto, ma alla fine ha vinto Roger Federer, che ha perso il primo set contro il moldavo Radu Albot e poi ha vinto in rimonta al terzo dopo oltre due ore di gioco. Un successo che permette a Federer di conquistare il terzo turno, dove ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha evitato il derby svizzero in Florida. Infatti il numero 103 del mondo ha ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Federer vince soffrendo - clamorosa eliminazione di Zverev : Si sono completati i match del secondo turno al Masters 1000 di Miami. Ha sofferto tanto, ma alla fine ha vinto Roger Federer, che ha perso il primo set contro il Moldavo Radu Albot e poi ha vinto in rimonta al terzo dopo oltre due ore di gioco. Un successo che permette a Federer di conquistare il terzo turno, dove ora affronterà il serbo Filip Krajinovic, che ha evitato il derby svizzero in Florida. Infatti il numero 103 del mondo ha sconfitto ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 23 marzo. Eliminata Naomi Osaka - avanza Petra Kvitova. Si ritira Serena Williams! : Sono andati in scena i match del terzo turno della parte alta del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami, anche se la notizia del giorno arriva dalla parte bassa e riguarda il ritiro di Serena Williams a causa di un problema fisico. Questo il testo del tweet degli organizzatori con l’annuncio ufficiale: “A causa di un infortunio al ginocchio sinistro Serena Williams si è ritirata. La testa di serie numero 18, la cinese ...