Telecronista contro l’arbitro donna | Luigi Barbiero | “atteggiamento ingiustificabile”

Vergognose frasi del Telecronista contro l’arbitro donna - Sergio Vessicchio : “ho fatto una stupidaggine” : “Ho sbagliato e ho fatto una stupidaggine. Mi sono espresso male; non sono sessista e le farei governare il mondo. Ero in diretta e non potevo subito riparare. Mi sono accorto subito di aver detto una cavolata e ne pagherò le conseguenze”. Sono le parole del giornalista Sergio Vessicchio, intervenuto a Radio CRC, che fa marcia indietro dopo le Vergognose dichiarazioni in telecronaca contro l’arbitro donna. “Le donne ...