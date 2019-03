Telecronaca sessista | sospeso Sergio Vessicchio Lui insiste | «Far arbitrare le donne nel

corriere

(Di lunedì 25 marzo 2019) Mi sono espresso male; non sonoe le farei governare il mondo. Ero in diretta e non potevo subito riparare. Mi sono accorto subito di aver detto una cavolata e ne pagherò le conseguenze», ha ...

pasconte1 : Un eroe contro il politicamente corretto e la maschilizzazione delle donne :-))))) . La telecronaca sessista: «Uno… - TiCommento : Non oso immaginare per chi vota questo qui. -