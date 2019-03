Tavecchio | “Assenza da Russia 2018 ferita ancora aperta | ma ho fatto anche cose buone”

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) “La mancata partecipazione ai mondialiè unasempre, mi sognoi match con la Svezia, è stata una vera disgrazia“. Lo ha detto l’ex presidente della Figc, Carlo, tornando sulla mancata presenza degli azzurri ai mondiali di“In seguito a quella sconfitta – aggiungeai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento – mi sono dimesso lasciando comunque tanti risultati positivi come la crescita del calcio femminile, 4 squadre italiane in Champions, casse floride e l’introduzione del Var. Continuo a seguire la Nazionale con interesse. Mancini ha tanta esperienza e troverà modo per far crescere questa squadra. Roberto era stato nei miei piani per il dopo Conte ma era impegnato e aveva clausole particolari nel contratto“.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

