SUV-Coupé | i modelli a ruote alte continuano a disegnare il futuro dell’auto FOTO

Porsche Cayenne Coupé 2019 : ecco le prime immagini e tutto quello che c’è da sapere sul SUV sportivo [FOTO] : La nuova Porsche Cayenne Coupé può essere ordinata già da ora con prezzi per il mercato italiano a partire da 86.692,00 euro Porsche amplia la famiglia Cayenne. La terza generazione di questa gamma di SUV di grande successo accoglie una vettura persino più sportiva, la Cayenne Coupé. “La Coupé include tutti i particolari tecnici della Cayenne attuale, ma si distingue per la sua linea ancora più dinamica e per una serie di nuove ...

Volkswagen Tiguan Coupè - sarà realmente cosi il nuovo SUV sportivo della casa tedesca? : Le novità del prossimo restyling di Tiguan non si limiteranno a piccoli ritocchi estetici Volkswagen potrebbe infatti presentare una variante di carrozzeria inedita Sono ormai passati 3 anni da quando la seconda generazione del suv compatto Tiguan ha fatto il suo debutto sul mercato. In questi anni il suv ha riscosso un discreto successo di vendite grazie al suo stile completamente rinnovato e alla tecnologia offerta, tanto che sulla ...

E-tron - nuova versione Audi : ecco il SUV Coupé Sportback : Nella seconda metà dello scorso anno venne presentata la prima versione, oggi al Salone di Ginevra Audi ha presentato il primo SUV elettrico dell'azienda che uscirà sul mercato: E-tron Sportback , che ...

Skoda Vision iV - La SUV-coupé elettrica a guida autonoma : La Skoda Vision iV debutta al Salone di Ginevra e con lei il marchio del Gruppo Volkswagen fa il primo passo concreto verso la elettrificazione. La concept è infatti basata sulla piattaforma modulare Meb e rappresenta la Visione di una crossover sportiva dalle quale in futuro deriverà un prodotto di serie. Nel presentare la Vision iV e la strategia per l'introduzione dei modelli elettrificati, che nel 2019 giungeranno sul mercato con la ...

Fiat Fastback Abarth - lo scorpione pungerà il SUV-coupé? [FOTO] : Il SUV-Coupé dalle forme affascinanti e futuristiche viene declinato in una versione sportiva targata Abarth dalla designer Nikita Aksyonov In occasione dell’ultimo Salone di San Poalo (Brasile) era stato svelato sotto forma di concept l’inedita Fiat Fastback, SUV-Coupé dalle forme affascinanti e futuristiche che aveva ammaliato al primo sguardo la platea presente. Anche se non ha ancora ricevuto il disco verde definitivo, i media e gli ...

Cupra - Primo teaser della nuova SUV coupé : Il 22 febbraio, a un anno esatto di distanza dalla presentazione del marchio, la Cupra svelerà una nuovo prototipo. Pensata per mostrare al pubblico la visione del brand, la concept è la prima vettura sviluppata appositamente per la Casa spagnola e potrebbe portare al debutto la prima motorizzazione ibrida plug-in del marchio.nuova identità stilistica. Per il momento il costruttore non ha ufficializzato il nome del modello, limitandosi a ...

