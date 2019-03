Straordinaria scoperta dei paleontologi | il T-rex più grande mai rinvenuto | si chiama

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) E’ un mastodonte di 13 metri di lunghezza per 8.800 chilogrammi di peso. E’ stato battezzato col nome di ‘Scotty‘ ed è il piùfossile di T-rex mai scoperto. Visse 66 milioni di anni fa nell’attuale territorio del Canada. Le sue caratteristiche sono state illustrate nello studio pubblicato sulla rivista The Anatomical Record da un gruppo dell’Università canadese di Alberta, coordinato da Scott Persons. I suoi resti saranno esposti a partire da maggio 2019 al Museo reale di storia naturale Saskatchewan, in Canada. Il nome di questo dato a questo T-rex deriva dalla bottiglia di scotch con la quale icanadesi hanno brindato alla sua. Il primo rinvenimento dei suoi resti risale al 1991, ma sono stati necessari oltre 10 anni per estrarlo, senza danneggiarlo, dalle rocce in cui le ossa erano incastrate. E lo studio di questo ...

