Strage di Bologna | in Super8 volto che pare l' ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini

(Di lunedì 25 marzo 2019) Un fotogramma estrapolato da un filmino amatoriale Super 8 girato da un turista tedesco la mattina del 2 agosto 1980 in stazione amostra una "spiccata somiglianza" tra ildi una persona ripresa e, ex esponente di. Sulla base anche di questo documento, che l'ANSA ha potuto visionare, la Procura generale diha chiesto la revoca del proscioglimento del 1992 per, in modo da riaprire le indagini e fare un riconoscimento antropometrico.Il filmato amatoriale contiene riprese dei momenti immediatamente precedenti e successivi alla. Prima il turista filmò dal treno l'arrivo in stazione sul primo binario, alle 10.13, 12 minuti prima dello scoppio in cui morirono 85 persone e altre 200 rimasero ferite. Poi il video, a quanto si apprende, prosegue, con immagini di poco dopo l'esplosione, e, andando verso la sala ...

