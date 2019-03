Strage di Bologna, in filmato spunta un volto che somiglia a Bellini (Di lunedì 25 marzo 2019) Strage di Bologna, in filmato spunta un volto che somiglia a Bellini



In un Super 8 girato da un turista tedesco, un fotogramma mostra un volto con capelli ricci e baffi. Secondo la Procura generale potrebbe essere l'ex esponente di Avanguardia nazionale che ha sempre negato la sua presenza in stazione il 2 agosto 1980







