Stop alle carte prepagate anonime Cosa cambia

San Siro - mozione per lo Stop alle pubblicità dei siti di scommesse a bordocampo : Niente più pubblicità ai siti di scommesse a bordo campo a San Siro. È il contenuto di una interrogazione presentata dal Pd al sindaco di Milano Beppe Sala per intervenire sul tema, secondo quanto riportato dall’edizione milanese del Corriere della Sea. Una mozione già firmata da altri gruppi di maggioranza in cui viene quindi chiesto […] L'articolo San Siro, mozione per lo stop alle pubblicità dei siti di scommesse a bordocampo è ...

Basilicata alle urne - ultimo test prima delle Europee. Affluenza alle 19 al 39.73%. Alle 24 la non Stop del TgLa7 : I seggi si chiudono Alle 23 per i lucani che devono elegge il nuovo governatore della Regione. È sfida a 4 tra Vito Bardi, Centrodestra,, Carlo Trerotola, Centrosinistra,, Antonio Mattia, M5s, e ...

Nuovo murale di Tvboy - un bimbo sulle spalle del Papa : 'Stop abuse' - : La nuova opera dello street artist riguarda il tema della pedofilia nella Chiesa: "Vuole essere un augurio alla risoluzione di una questione delicata e dolorosa", scrive sui social l'autore

Nuovo murale di Tvboy, un bimbo sulle spalle del Papa: "Stop abuse" La nuova opera dello street artist riguarda il tema della pedofilia nella Chiesa: "Vuole essere un augurio alla risoluzione di una questione delicata e dolorosa", scrive sui social l'autore

Sciopero aerei il 25 marzo 2019. Stop di quattro ore - dalle 10 alle 14 : Lunedì nero per i voli a causa dello Sciopero nazionale di 4 ore domani, lunedì 25 marzo , dalle 10 alle 14. I sindacati prevedono un presidio a Roma presso il ministero dei Trasporti. Si tratta di ...

Nuove regole calcio : rivoluzione per gli allenatori - Stop ai furbetti delle sostituzioni : La IFAB (l’International Football Association Board) ha modificato alcune regole di gioco. Novità che entreranno in vigore nella prossima stagione e riguarderanno tra le altre cose anche gli allenatori e i giocatori sostituiti. Una delle grandi novità previste è l’ammonizione per i tecnici. Finora, per qualsiasi protesta, gli allenatori venivano o richiamati o espulsi. Dalla prossima stagione spazio al cartellino giallo. Con due ...

Dall’auto alle entrate familiari - i possibili Stop al «reddito» : Solo dal 15 aprile si avrà un primo dato dall’Inps su quante domande per reddito e pensione di cittadinanza sono state accolte e quante respinte. Allo stato attuale, secondo l’Istituto, non è possibile fare una stima, ma già sono state individuate le potenziali criticità che potrebbero portare al respingimento delle richieste...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Stop di Federico Chiesa - l’attaccante si ferma in allenamento per noie muscolari : Federico Chiesa ha interrotto l’allenamento odierno a Coverciano a causa di noie muscolari: come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Fiorentina si è toccato all’inguine dopo la prima fase di riscaldamento atletico ed è rientrato negli spogliatoi. Successivamente il 21enne si è sottoposto a degli accertamenti medici ma ora la sua presenza in Nazionale per la sfida di sabato contro la Finlandia (match valido per ...

Nave Ong italiana soccorre 49 migranti - il Viminale : «Stop alle azioni illegali» : La Mare Jonio è diretta verso Lampedusa. Salvini sta per firmare una direttiva per bloccare le navi umanitarie

Coldiretti : Stop alle importazioni di pollo “con il trucco” dall’Ucraina : “stop alle importazioni di pollo “con il trucco” dall’Ucraina che sta approfittando delle agevolazioni tariffarie concesse dalla UE per aiutare i paesi dell’Europa orientale, mettendo a rischio le produzioni nazionali ed europee”: è quanto chiede la Coldiretti in merito al boom delle importazioni UE di carne di pollo dall’Ucraina cresciute del 53,7% nel solo 2018 superando le 123mila tonnellate di carne avicola arrivata da ...

Via della Seta - Washington avvisa l'Italia : "Stop alle informazioni riservate" | Conte : "Noi trasparenti" : L'amministrazione Trump fa sapere senza mezzi termini di non aver gradito gli accordi commerciali con Pechino e minaccia conseguenze politiche e di intelligence

Stop alle informazioni sensibili - così la Casa Bianca vuole isolare l'Italia : Forse pensano che l'Italia abbia l'economia più debole e il sistema politico più manipolabile all'interno del G7. A questo punto l'Italia può dimostrare che tutto ciò non è vero. In realtà tra i ...

Dopo l’incidente in Etiopia - tutti a terra i Boeing 737. In Europa Stop dalle 19 : L’Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell’Unione europea (Easa) sospende tutti i voli del Boeing 737-8 Max e 737-9 Max in Europa a partire dalle 19, come misura precauzionale, a seguito al disastro aereo di domenica in Etiopia. Prima avevano dato analogo annuncio il Regno Unito, la Germania, la Francia, l’Austria e l’Italia, oltre a Oman,...