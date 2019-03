Spuntano le foto senza trucco di Diletta Leotta

Isola dei Famosi - Spuntano le foto della follia di Paolo Brosio : strappa il costume e sculaccia. Senza censura : Immagini piuttosto scabrose che arrivano dall'Isola dei Famosi. Il protagonista, suo malgrado, è Paolo Brosio. Immagini che risalgono a prima della sua eliminazione, al 51esimo giorno di permanenza in Honduras. A Playa Uva, il giornalista ha nuovamente tentato di pescare in compagnia di Marco Maddal

Sorteggi Champions League – Tutto pilotato? Spuntano in anteprima gli accoppiamenti dei quarti di finale [FOTO] : Una clamorosa foto sta facendo il giro del web a poche ore dal Sorteggio dei quarti di finale di Champions League che mette un forte dubbio agli appassionati: Tutto pilotato? Mancano poche ore ai Sorteggi dei quarti di finale di Champions League, i tifosi fremono dalla voglia di sapere quali saranno gli accoppiamenti per la prossima fase della prestigiosa competizione europea. Da diverse ore, però, sul web circola una foto che sta ...

Paola Caruso Spuntano le prime foto con il figlio Michele : La showgirl Paola Caruso al magazine “Pomeriggio Cinque” per la prima volta presenta il suo bimbo, nato solo qualche giorno fa. La Caruso racconta il parto e dei sentimenti legati alla nascita del figlio per il quale sogna un futuro meraviglioso all’insegna dell’amore. In clinica il padre del bambino non si è però presentato, infatti era stata lasciata dal compagno Francesco Caserta subito dopo aver appreso di essere incinta. Pare che questa ...

Mahmood fidanzato? Spuntano le foto con un ragazzo : ecco chi è : Mahmood gay? Paparazzato con un ragazzo dopo l’inStore: è il fidanzato? Grazie alla sua ‘Soldi’, Mahmood ha trionfato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano del momento continua a spopolare, è in cima a tutte le principali classifiche musicali ed è il più trasmesso dalle radio. Tanto si sta scrivendo e dicendo sul conto del cantante di origini arabe, ma nato e cresciuto a Milano, compreso sulla sua sessualità. ...

Alessia Marcuzzi - la foto dietro le quinte : "Perché Spuntano?". Beccata : senza reggiseno : La foto di Alessia Marcuzzi dietro le quinte delle Iene scatena i commenti dei suoi followers più maliziosi su Instagram. La showgirl ha pubblicato gli scatti dando appuntamento alla sera successiva per l'Isola dei famosi, il suo look in apparenza pare molto castigato: pantalone lungo e canottiere,

U&D - Spuntano le foto di Teresa Langella in villa con la Galgani prima della scelta : C'è ormai una grande attesa per il nuovo speciale di Uomini e Donne che andrà in onda venerdì, 15 febbraio, in prima serata su canale 5, dove finalmente la nota tronista napoletana Teresa Langella prenderà la sua decisione definitiva. Già ora cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla scelta finale della giovane che è arrivata alla fine della sua avventura con due corteggiatori: il ventiseienne Antonio Moriconi e il trentunenne Andrea ...

Spuntano 4 animoji con iOS 12.2 beta 2 il 5 febbraio : le prime foto : Emergono oggi 5 febbraio alcuni interessanti dettagli per quanto riguarda l'aggiornamento iOS 12.2, a quanto pare non così lontano dalla distribuzione definitiva se consideriamo la disponibilità della beta 2 per gli sviluppatori. La scorsa settimana sono emerse le prime indicazioni su iOS 13, come avrete notato dal nostro articolo soprattutto dal punto di vista della compatibilità coi vari iPhone ed iPad in circolazione, ma è inevitabile che ...