Spice Girls | la rivelazione choc di Mel B | con Geri Halliwell non c' era una semplice

Mel B ha rivelato di essere andata a letto con Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls : If you wanna be my lover The post Mel B ha rivelato di essere andata a letto con Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls appeared first on News Mtv Italia.

La rivelazione shock sui rapporti sessuali tra due Spice Girls : semplice gaffe o trovata pubblicitaria? : Dopo oltre vent'anni dal loro esordio con la hit Wannabe, le Spice Girls stanno per tornare sul palco per un nuovo tour nel Regno Unito la prossima estate, i cui biglietti sono andati sold out in un baleno. Ma ora si vocifera di una possibile marcia indietro per quella reunion tanto cercata e così celebrata dopo l'annuncio lo scorso anno di nuovi concerti per Geri, Emma e le due Mel (grande assente Victoria Beckham). In realtà, tutto potrebbe ...

Spice Girls - bomba lesbo di Mel B : 'Io e Geri Halliwell siamo andate a letto insieme'. Il marito impazzisce : bomba, saffica, a luci rosse sulle Spice Girls . Tra Geri Halliwell e Mel B c'è stata una torrida notte di sesso. A rivelarlo è stata la stessa Mel B, al secolo Melanie Brown , alla vigilia dell'...

Spice Girls - bomba lesbo di Mel B : "Io e Geri Halliwell siamo andate a letto insieme". Il marito impazzisce : bomba (saffica) a luci rosse sulle Spice Girls. Tra Geri Halliwell e Mel B c'è stata una torrida notte di sesso. A rivelarlo è stata la stessa Mel B, al secolo Melanie Brown, alla vigilia dell'attesissimo tour di reunion della band tutta femminile che spopolò in Inghilterra e nel Mondo negli anni 90

Spice Girls - bomba di Mel B : “Io e Geri Halliwell siamo andate a letto” : Spice Girls, Mel B sgancia la bomba: “Io e Geri Halliwell siamo andate a letto”. La rivelazione a poche settimane dalla reunion della band. Dall’Inghilterra: marito di Geri sconvolto Le Spice Girls sono pronte a tornare ad esibirsi insieme… Forse. La reunion del gruppo cult degli anni ’90 è imminente (tra due mesi parte il […] L'articolo Spice Girls, bomba di Mel B: “Io e Geri Halliwell siamo andate a ...

Spice Girls - “Io e Geri Halliwell abbiamo fatto sesso” : la rivelazione “bomba” di Mel B : L’ex Spice Girls Mel B ha fatto una rivelazione che potrebbe mettere a rischio il tour della reunion del gruppo cult degli anni ’90. La cantante Melania Brown è stata infatti ospite del talk show britannico Piers Morgan’s Life Stories: con lei, seduta tra il pubblico in studio, c’era anche un’altra Spice, Mel C, e parlando del tempo trascorso nella band – dal 1994 al 2000 – ha detto di aver avuto un ...

Spice Girls - Mel B lancia la bomba : "Ho fatto sesso con Geri Halliwell" : Mel B , che ha fatto coming out anni fa come bisessuale, come racconta il Sun di aver fatto sesso con Geri Halliwell . Una rivelazione che potrebbe mettere a rischio il tour delle reunion delle Spice ...

La soluzione della Brexit per Renzi? È scritta in una canzone. Delle Spice Girls : Premessa: qui è tutto vero, niente fake news. Già si potrebbe pensare a una fake solo all'idea che Matteo Renzi abbia scritto sul Financial Times un lungo commento per suggerire alla politica inglese una "sensible solution" per la Brexit. E invece no.Nonostante l'inglese di Renzi sia, per sua stessa ammissione, non proprio fluido, l'articolo troneggia a pagina 9 sopra quello di Tim Harford, che è editorialista e membro del comitato editoriale di ...

Spice Girls e quel bacio di Geri Halliwell al Principe Carlo che è passato alla storia : Sono state le donne della musica pop che hanno segnato gli anni "90. Le Spice Girls non sono state un fenomeno passeggero, anche se hanno all"attivo solo tre album di studio, dal 1996 fino agli inizi degli anni 2000, hanno apprestato il girl power nel mondo. Questa estate, ma senza Victoria Beckham, tornano insieme per un min-tour che tocca alcune città inglesi. Ed è già tutto esaurito.Recentemente al sito Pop Sugar UK, è stata intervistata la ...

Spice Girls - Geri sceglie Emma e non Victoria : nasce l’hashtag #justiceforvictoria : Spice Girls, Geri Halliwell: “Peferisco Emma a Victoria” Manca poco al Reunion Tour che vedrà esibirsi di nuovo insieme le mitiche Spice Girls in giro per tutto il Regno Unito. All’appello ci saranno tutte tranne Victoria Beckam, che ha gentilmente declinato l’invito delle colleghe cantanti. Forse proprio per questo motivo, ospite del programma All Togheter […] L'articolo Spice Girls, Geri sceglie Emma e non ...

Mel B delle Spice Girls contro Lady Gaga : 'Ha mancato di rispetto a Irina' : La performance agli Oscar di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, protagonisti del film candidato A Star is Born, anche a distanza di quattro giorni non smette di creare polemiche nel mondo del gossip. Inizialmente è stato il mondo dei social a dividersi fra coloro che sognano di vedere la coppia Gaga-Bradley ufficialmente insieme (tantop che molti fan speravano in un bacio tra i due durante la performance), e quelli che invece si schierano ...

La figlia di Robbie Wiliams : «Auguri papà - amo te (ma anche le Spice Girls)» : Robbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie Williams e la moglie Ayda, dopo lo stop dal tourRobbie ...

Little Mix : nuove date europee per le eredi delle Spice Girls : Le Little Mix hanno venduto oltre 45 milioni di dischi nel mondo e hanno avuto 4 brani numeri 1 nella classifica UK, 4 album e ben 9 singoli certificati Platino. Inoltre, il loro terzo album 'Glory ...

Emma Stone diventa una Spice Girls ma per beneficenza : Da grande ammiratrice delle mitiche Spice Girls, per Emma Stone, attrice sulla cresta dell'onda grazie al successo de 'La Favorita', diventare per gioco una componente della band significa molto. ...