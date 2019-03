Spiagge | assessore di Jesolo | “Plauso per l’avvio lavori di ripascimento del litorale”

Spiagge : assessore Veneto - 'nel 2019 25 mln di euro contro erosione' : Venezia, 24 mar. (AdnKronos) - "La giunta regionale del Veneto ha previsto per il 2019 25 milioni di euro per fare fronte all'erosione di tutto il litorale Veneto da Venezia a Rovigo, che saranno suddivisi tra ripascimento meccanico delle Spiagge per riportare la sabbia laddove è stata portata via d

Spiagge : assessore Veneto - 'nel 2019 25 mln di euro contro erosione' (2) : (AdnKronos) - "Ma ci tengo a sottolineare che dal 2014 ad oggi, anno in cui la difesa del suolo è passata dallo Stato (ed in pratica dal Magistrato alle acque) alle Regioni, il Veneto ha investito oltre 60 milioni per la difesa delle coste per opere strutturali. Finanziamenti tutti regionali, dato c