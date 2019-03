Spaghetti alla bolognese | la battaglia del sindaco Merola contro il piatto inesistente E

Spaghetti alla Bolognese : la battaglia continua tra carte bollate e tweet del sindaco : Sono al ragù, così come li propongono risoluti i ristoratori di mezzo mondo? O sono al tonno , come hanno stabilito l'Accademia italiana della cucina e la Camera di commercio di Bologna depositando ...

Gli Spaghetti alla bolognese esistono davvero? : Gli “spaghetti alla bolognese” sono una “fake news” culinaria. Anzi no. La gustosa e leggermente untuosa querelle che accompagna l’esistenza storica di un piatto (im)possibile della cucina felsinea ha subito un’improvvisa accelerata. Pochi giorni fa il sindaco di Bologna, Virginio Merola, tra un impegno istituzionale e l’altro ha lanciato un tweet spiritoso (ma non troppo): “Cari cittadini sto collezionando foto di #spaghetti alla bolognese in ...

Spaghetti ai polpetti alla diavola : Spaghetti AI polpetti alla diavola INGREDIENTI: 350 g di Spaghetti, 500 g di polpetti freschissimi, 1 scalogno, 2 spicchi d’aglio, olio extra vergine di oliva, vino bianco, peperoncino, alcune foglie di alloro, pomodorini ,prezzemolo. Spaghetti ai polpetti alla diavola PREPARAZIONE: lavate e pulite i polpetti eliminando gli occhi, il becco e tutto cio che troverete dentro la testa. Fate rosolare un trito di scalogno, peperoncino e aglio ...

Spaghetti ai polpetti alla diavola : Spaghetti AI polpetti alla diavola INGREDIENTI: 350 g di Spaghetti, 500 g di polpetti freschissimi, 1 scalogno, 2 spicchi d’aglio, olio extra vergine di oliva, vino bianco, peperoncino, alcune foglie di alloro, pomodorini ,prezzemolo. PREPARAZIONE: lavate e pulite i polpetti eliminando gli occhi, il becco e tutto cio che troverete dentro la testa. Fate rosolare un trito di scalogno, peperoncino e aglio eliminando il cuore nell’olio d’oliva. ...

Spaghetti alla CHITARRA CON VONGOLE VERACI E GAMBERI : SPAGHETTI ALLA CHITARRA CON VONGOLE VERACI E GAMBERI SPAGHETTI ALLA CHITARRA CON VONGOLE VERACI E GAMBERI Ingredienti (Per 4 persone) 350 gr di SPAGHETTI ALLA CHITARRA 500 gr di VONGOLE 150 di gamberoni sgusciati e puliti 2 spicchi di aglio 1/2 bicchiere di vino bianco Olio, sale e prezzemolo q.b. PROCEDIMENTO in una padella con l’olio far rosolare l’aglio, aggiungere le VONGOLE coprire, far cuocere giusto il tempo che si aprano, ...

L’esclusiva ricetta degli Spaghetti alla carbonara dello Chef Borgomeo..una novità : L’esclusiva ricetta degli spaghetti alla carbonara ( dello Chef Borgomeo) Ingredienti: 1 tuorlo d’uovo a persona ( mi raccomando, solo il tuorlo) 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato a persona olio extravergine 200 g. di pancetta a cubetti 100 g. di prosciutto crudo a cubetti 1/2 bicchierino di Cognac Preparazione: In una ciottola mescolare per bene i tuorli con il parmigiano e metterli da parte; In una padella ...