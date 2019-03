Sony Xperia 2 potrebbe avere un display da 6 | 2 pollici | una CPU Snapdragon 855 e 6 GB di

I Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus inseriti nel Programma Open Devices : I Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus sono stati inseriti nell'Open Devices Program di Sony e ciò significa che i loro possessori potranno sbloccarli e flashare software L'articolo I Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus inseriti nel Programma Open Devices proviene da TuttoAndroid.

Lo schermo di Sony Xperia 1 funziona sempre in 4K - ma le app di terze parti dovranno adattarsi : Sony conferma che lo schermo di Sony Xperia 1 funzionerà sempre in 4K, senza scalare la risoluzione in FullHD come avveniva su XZ2 Premium.

Sony Xperia XZ3 esce con le ossa rotte dall'analisi di DxOMark : Il punteggio DxOMark di Sony Xperia XZ3 è di soli 79 punti, sarà solamente colpa della mancanza di sensori fotografici posteriori multipli?

Aggiornamenti di sicurezza per Sony Xperia XZs - ASUS ZenFone 4 - 4 Selfie - 5Z e Samsung Galaxy A5 (2017) brand Tre : Aggiornamenti di sicurezza in rollout per Sony Xperia XZs, ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 5Z e Samsung Galaxy A5 (2017) brand Tre: ecco tutte le novità.

La serie Compact di Sony potrebbe rivivere con Sony Xperia 4 : Secondo le ultime indiscrezioni i nuovi modelli della gamma Compact saranno più vicini alla fascia media ed è qui che potrebbe entrare in gioco il Sony Xperia 4

I Sony Xperia XZ2 ed Xperia XZ3 si aggiornano con le patch di sicurezza di marzo : L'intera gamma Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ3 stanno ricevendo un aggiornamento OTA che contiene le ultime patch rilasciate da Google

Smartphone in offerta oggi 14 marzo : BQ Aquaris X2 - LG G7 ThinQ - Huawei P20 Lite - Sony Xperia XZ2 Compact e altri : Per oggi sono in offerta BQ Aquaris X2, LG G7 ThinQ, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e infine Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a fare acquisti?

Sony potrebbe essere al lavoro su Xperia 4 con display 21 : 9 : ecco le presunte specifiche tecniche : Secondo un'indiscrezione Sony potrebbe lanciare un ulteriore smartphone di fascia medio alta durante il 2019, chiamato Sony Xperia 4.

Il Launcher di Sony Xperia 10 è disponibile per tutti i dispositivi Xperia con Android 9 Pie senza root : Grazie al lavoro di un membro di XDA, l'ultimo Launcher di Sony Xperia 10 e Sony Xperia 10 Plus, presentati ufficialmente durante il Mobile World Congress 2019, è disponibile per tutti i dispositivi Xperia esistenti con Android 9 Pie. La buona notizia è che per installare il port non è necessario il root del dispositivo, ma è sufficiente l'ultimo firmware di Android 9 Pie per poter installare l'APK.

Sony Xperia 10 Plus disassemblato in un video : semplice sostituire il display - meno la batteria : Sony Xperia 10 Plus è sotto i ferri in questo video che mostra come disassemblare e riassemblare lo smarphone senza danneggiarlo. Nel complesso, il telefono appare ben assemblato e lo schermo sembra relativamente facile da sostituire, ma per sostituire la batteria è necessario smontare quasi completamente il dispositivo.

Sony Xperia 1 è in preordine nel Regno Unito - disponibile da maggio : Sony Xperia 1, il nuovo smartphone di punta dello storico produttore giapponese, è in preordine nel Regno Unito e sarà disponibile da fine maggio.

La fotocamera di Sony Xperia 1 può contare sulla grande esperienza imaging del produttore : I frutti della collaborazione molto più stretta tra il team di fotocamere Sony Alpha e quello di Xperia saranno visibili già nel Sony Xperia 1

Il launcher di Sony Xperia 10 disponibile per tutti i Sony con Android 9 Pie e root grazie a un porting : Un membro della community di XDA Developers ha deciso di realizzare un porting del launcher pre-installato sul Sony Xperia 10. Ecco i dettagli

Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite - Sony Xperia XZ Premium e ASUS Zenfone Max Pro (M1) : Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite, Sony Xperia XZ Premium e ASUS Zenfone Max Pro (M1). Curiosi di sapere quali sono le novità?