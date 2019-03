Sondaggi Bidimedia | governo M5S-Lega oltre il 54% dei consensi | in flessione +Europa e FdI

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - il Pd supera un M5S in crisi : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, il Pd supera un M5S in crisi Allarme rosso in casa Movimento 5 Stelle. Secondo l’ultimo Sondaggio Bidimedia realizzato tra il 16 e il 20 marzo, alle prossime europee i pentastellati raccoglierebbero il 21,1% dei consensi. Lo 0,1 in meno rispetto a quanto ottenuto alle elezioni continentali del 2014. Di Maio ha più volte indicato il 21,2% come la soglia di sbarramento del Movimento. Andare sotto ...