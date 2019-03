Smartphone ricondizionati | cosa sono e significato A chi convengono

termometropolitico

(Di lunedì 25 marzo 2019). A chiGartner (Società leader nel mercato per la consulenza strategica) ha diffuso alcuni dati sul mercato degli. Nel quarto trimestre del 2017 c’è stato un calo degli acquisti dinuovi. Perché? La risposta è chiara, sempre più persone acquistano dispositivi. Il settore è in crescita e raggiunge il 13% del mercato, pari a 140 milioni di unità. Alcune stime prevedono una crescita ancora più grande che può raggiungere l’apice nel 2025 con ricavi oltre i 39 miliardi di dollari. Ma cos’è unoricondizionato? Ecco i particolari: come nasce, cos’è? L’esigenza del risparmio ben si può coniugare con l’acquisto di un dispositivo all’avanguardia che però è stato già usato da qualche altro utente. ...