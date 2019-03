Simona Izzo | frecciatina a Barbara d’Urso? “Guardo sempre Francesca Fialdini”

Simona Izzo : «Quel matrimonio turbolento con Venditti» : Simona IzzoSimona IzzoSimona IzzoSimona IzzoSimona IzzoSimona IzzoSimona IzzoSimona IzzoSimona IzzoSimona IzzoSimona IzzoLa felicità la vive, l’infelicità la scrive. Simona Izzo, 65 anni, attrice, doppiatrice, regista e sceneggiatrice: «Ho dei momenti di grande felicità e momenti di grande sofferenza. Ho delle gioie involontarie e delle depressioni involontarie». Questo perché, ha rivelato ospite di Vieni da me, soffre ormai da molti anni ...

Simona Izzo : “Ho un disturbo bipolare. Antonello Venditti? Mi ha tradito - non lo perdono” : “Sono stata male, perché tendo a stare male. Sono una bipolare subclinica. Ma amo molto l’altra parte di me, la amo da morire. Amo follemente la Simona che soffre, perché poi è quella che scrive e compone”. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Simona Izzo ha rivelato per la prima volta di essere affetta da un disturbo bipolare. “Ho delle gioie involontarie, si dice: ‘su base endogena’ – ha spiegato ...

Simona Izzo senza filtri su Venditti : "Mi ha tradito e lasciato" : I due sono stati sposati per tre anni e hanno un figlio, Francesco. Un matrimonio turbolento come racconta l'attrice

Vieni da me - Simona Izzo e la gelosia per il marito - l'aneddoto che ha sconvolto la Balivo : Tutti sanno che Simona Izzo ha il polso fermo ma oggi ha davvero sorpreso tutti, sia Caterina Balivo che l’ha ospitata nel salotto di Vieni da me, sia i presenti in studio. La conduttrice non poteva non chiederle della sua vita privata e, soprattutto, del rapporto con il marito Ricky Tognazzi. A que

Simona Izzo e Ricky Tognazzi - il retroscena a Vieni da me sorprende il pubblico : Vieni da me, Simona Izzo racconta un retroscena su Ricky Tognazzi Simona Izzo e Ricky Tognazzi protagonisti della puntata di oggi di Vieni da me. Come ospite di Caterina Balivo c’era soltanto Simona Izzo, ma naturalmente non potevano mancare domande su suo marito. E il retroscena rivelato dopo la domanda sulla fiducia ha sorpreso non […] L'articolo Simona Izzo e Ricky Tognazzi, il retroscena a Vieni da me sorprende il pubblico ...

Alessio Poeta : "Simona Izzo opinionista al GF? Si è fatta fuori da sola" La replica : "E' un fake" : Scoppia il caso Simona Izzo fra Rai e Mediaset. L'attrice che fino ad un anno e mezzo fa è stata il fiore all'occhiello dei talk di Domenica Live per via della sua presenza nel Grande Fratello VIP 2017 e come opinionista del Grande Fratello 15 nel 2018 (sotto l'ala protettiva di Barbara d'Urso), oggi è ospite fissa nel salotto di Mara Venier a Domenica IN.Da ciò ne viene fuori un retroscena del giornalista Alessio Poeta che qualche giorno ...

Domenica In - "Simona Izzo è passata con Mara Venier e così la D'Urso...". Rai-Mediaset - veleno incrociato : Botte da orbi per Mara Venier e Barbara D'Urso. A darsele sono Simona Izzo, ex opinionista Mediaset passata quest'anno armi e bagagli a Domenica In su Raiuno, e il giornalista Alessio Poeta, che ai microfoni di La dolce Vita su Radio Italia Anni 60 ha svelato proprio alcuni retroscena su questo "tra