Sibilia Figc | «A ottobre Italia-Grecia a Napoli se il San Paolo avrà i requisiti»

(Di lunedì 25 marzo 2019) «A Radio Marte» Il vicepresidente dellaCosimoè intervenuto ai microfoni della trasmissione MarteSport live e ha risposto alla domanda sulla possibilità che– gara di qualificazione per gli Europei, prevista a– si giochi aallo stadio San«Ho proposto ioper una partita della Nazionale. Speriamo che le Universiadi ci riconsegnino uno stadio sancon inecessari per ospitare una gara internazionale. Ci sono possibilità concrete che si giochi a, ma molto dipenderà dalle condizioni dello stadio».«Ieri all’incontro col ministro della comunicazione cinese c’erano anche Lotito e De Laurentiis. Ancora non è possibile disputare in Cina partite di Serie A. Ci stiamo lavorando ma per le gare di campionato non è possibile: non è consentito dalle norme internazionali».L'articolo...

