Sfida Bannon-Calenda. L'ex guru di Trump : "Ora l'Italia è il luogo strategico più importante al mondo" : Per Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump e guru sovranista, "l'Italia è in questo momento politicamente il luogo più importante al mondo" e "Salvini e Bolsonaro sono le figure politiche più importanti sulla scena politica mondiale". Lo ha detto a margine del dibattito oggi a Roma con Carlo Calenda."Io ho lavorato a questo progetto populista nazionalista in questi ultimi dieci anni ed è questa la ragione per cui ...