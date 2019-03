Settimana Internazionale Coppi e Bartali | come seguire il terzo appuntamento della

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019)in tv e sul web con PMG Sport PMG Sport società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali e detentrice dei diritti in esclusiva delle immagini edistribuzione di tutta la Ciclismo Cup (oltreché del Trofeo Binda, del Giro d’Italia Under 23 e del Giro d’Italia Rosa), si prepara a produrre le migliori immagini, fiore all’occhiello del Gruppo Sportivo Emilia, che si correrà dal 27 al 31 marzo, validoCiclismo Cup 2019.Con ancora vive le immaginisplendida vittoria di Diego Rosa (Team SKY) ottenuta in via definitiva nella cronoscalata dell’edizione dello scorso anno, PMG Sport si appresta ad entrare nel vivogara in tutte le sue tappe per raccontare giorno per giorno e in modo più coinvolgente la corsa, i suoi ...

