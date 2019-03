Sergio Vessicchio e lo “schifo” per la guardalinee | “Chiedo scusa Quelle cose le ho

Sergio Vessicchio - insulti di stampo sessista a guardalinee donna : Anche se si è ben coscienti della perpetuata sussistenza di fenomeni di sessismo, parole del genere suscitano sempre un certo effetto, specialmente in un contesto che dovrebbe essere il simbolo dell'inclusione, cioè lo sport. Specialmente dopo i fatti di cronaca che costellano le prime pagine dei quotidiani e che vedono le donne spesso coinvolte in un tira e molla tra la centralità dell'uomo e una severissima opinione pubblica, avvenimenti di ...

Sergio Vessicchio - il commento sessista del giornalista sull'arbitro Annalisa Moccia - Sky TG24 - : Durante la partita di calcio di Eccellenza in Campania tra il Sant'Agnello e l'Agropoli ha definito una "barzelletta" vedere donne che vengono a fare gli arbitri, in riferimento all'assistente ...

Vergognose frasi del telecronista contro l’arbitro donna - Sergio Vessicchio : “ho fatto una stupidaggine” : “Ho sbagliato e ho fatto una stupidaggine. Mi sono espresso male; non sono sessista e le farei governare il mondo. Ero in diretta e non potevo subito riparare. Mi sono accorto subito di aver detto una cavolata e ne pagherò le conseguenze”. Sono le parole del giornalista Sergio Vessicchio, intervenuto a Radio CRC, che fa marcia indietro dopo le Vergognose dichiarazioni in telecronaca contro l’arbitro donna. “Le donne ...

Sergio Vessicchio e gli avanzi del maschilismo calcistico : Ieri all’Allianz Stadium di Torino andava in scena Juventus-Fiorentina, serie A femminile. Una sfida scudetto decisiva, con le due squadre divise da un solo punto in classifica. Ha vinto la Juventus 1-0, ma il risultato è finito quasi in secondo piano. Allo Stadium c’era infatti il tutto esaurito, 40mila persone, numeri che non si erano mai visti in Italia per il calcio femminile e che infatti hanno costituito un record assoluto di affluenza. La ...

Sergio Vessicchio travolto di insulti per i commenti sul guardalinee donna : "È uno schifo" : Il giornalista napoletano Sergio Vessicchio è finito al centro delle polemiche per aver definito "una cosa inguardabile" il fatto che ci fosse un guardalinee donna per la partita di Eccellenza Agropoli-S. Agnello. Il commentatore non ha risparmiato tutto il suo disprezzo non tanto contro la malcapit