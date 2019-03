Serena Williams torna al Foro Italico | Mouratoglou | ' Sarà Roma il suo prossimo torneo'

Internazionali d’Italia - arriva un’ottima notizia : Serena Williams giocherà il torneo di Roma! : Internazionali d’Italia, Serena Williams secondo le prime indiscrezioni fatte trapelare dal suo staff, sarebbe intenzionata a prendere parte al torneo Ben Rothenberg, uno dei cosiddetti “insider” del tour tennistico, ha rivelato oggi una notizia molto importante per quanto concerne il circuito femminile. Serena Williams parteciperà agli Internazionali di Roma, indiscrezione lasciata trapelare proprio dall’allenatore ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

Tennis - Miami : Federer soffre ma vince - si ritira Serena Williams : Miami - Nella notte si sono conclusi gli incontri del seconto turno dell'ATM Masters 1000 di Miami. Roger Federer ha sofferto contro il moldavo Radu Albot ma è riuscito a vincere, 4-6 7-5 6-3, e ...

WTA Miami – Serena Williams non ce la fa : la statunitense costretta al ritiro : Ancora problemi per Serena Williams: la statunitense costretta al ritiro al torneo WTA di Miami Open Ancora problemi per Serena Williams: la tennista statunitense, numero 10 al mondo, dopo aver sconfitto la svedese Peterson all’esordio del torneo WTA di Miami Open, è stata costretta al ritiro. Serena Williams avrebbe dovuto affrontare oggi la cinese Wang nel terzo turno del torneo in corso sui campi in cemento statunitensi, ma con un ...

Tennis - Miami : avanza Federer - si ritira Serena Williams : Miami - Nella notte si sono conclusi gli incontri del seconto turno dell'ATM Masters 1000 di Miami. Roger Federer ha sofferto contro il moldavo Radu Albot ma è riuscito a vincere, 4-6 7-5 6-3, e ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 23 marzo. Eliminata Naomi Osaka - avanza Petra Kvitova. Si ritira Serena Williams! : Sono andati in scena i match del terzo turno della parte alta del tabellone del torneo WTA Premier Mandatory di Miami, anche se la notizia del giorno arriva dalla parte bassa e riguarda il ritiro di Serena Williams a causa di un problema fisico. Questo il testo del tweet degli organizzatori con l’annuncio ufficiale: “A causa di un infortunio al ginocchio sinistro Serena Williams si è ritirata. La testa di serie numero 18, la cinese ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Serena Williams si ritira dal torneo della Florida per un problema al ginocchio : “Sono davvero dispiaciuta di dover rinunciare a proseguire nel torneo. Mi sono fatta male al ginocchio sinistro. Giocare nell’Hard Rock Stadium è stata un’esperienza incredibile quest’anno e vorrei ringraziare l’organizzazione del Miami Open per aver saputo promuovere un evento del genere. Spero di poter ritornare l’anno prossimo, per giocare questo torneo unico, davanti ai fantastici tifosi di Miami“. Sono queste le parole di Serena ...

WTA Miami – Kerber e Serena Williams faticano - ma staccano il pass per il terzo turno : Esordio positivo per Kerber e Serena Williams: debutto complicato per la tedesca e la statunitense, ma entrambe staccano il pass per il terzo turno Una giornata di spettacolo ed emozioni, oggi al Miami Open. I grandi del tennis stanno finalmente regalando puro spettacolo in campo. Buona la prima per Kerber e Serena Williams. La tedesca numero 4 del Ranking WTA ha mandato al tappeto la sua avversaria Muchova. Angelique Kerber ha faticato ...

NBA – Spencer Dinwiddie e l’omaggio a Serena Williams : sulle scarpe il GOAT del tennis femminile [FOTO] : Spencer Dinwiddie omaggia Serena Williams durante la partita fra Nets e Kings: il cestista di Brooklyn indossa delle scarpe con il volto della famosa tennista americana Notte magica per i Brooklyn Nets. La franchigia bianco-nera trionfato sul campo dei Kings rimontando 28 punti di svantaggio, per poi vincere 121-123 al termine dell’incontro. Fra i protagonisti anche Spencer Dinwiddie, autore di 10 punti e 3 assist. La guardia dei ...

Tennis - sorteggio WTA Miami 2019 : Camila Giorgi inizierà dal secondo turno - possibile quarto di finale Halep-Serena Williams : Nella tarda serata italiana di ieri, a Miami (Stati Uniti), si è svolta la cerimonia del sorteggio del tabellone femminile del “Miami Open”, torneo WTA Premier Mandatory dotato di un montepremi di 9.035.428 dollari. Un’edizione particolare perché sarà la prima nella nuova sede, ovvero quella dell’Hard Rock Stadium, fortino dei Miami Dolphins, dopo che si era fatta la storia sui celebri campi di Key Biscayne. Ai nastri di ...

WTA Indian Wells – Ritiro Serena Williams - i motivi del forfait contro Muguruza : Serena Williams si ritira dopo il primo set dei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells 2019: i motivi del forfait “Prima del match non mi sentivo bene, e poi la situazione è andata peggiorando. Ho accusato forti giramenti di testa e tanto affaticamento. Dallo score sembrerebbe che abbia cominciato il match nella maniera giusta, ma non mi sentivo assolutamente bene fisicamente. Adesso spero di potermi riprendere in tempo per ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del tabellone femminile (11 Marzo). Simona Halep agli ottavi - ritiro per Serena Williams : Si sono completati i match del terzo turno nel torneo WTA di Indian Wells, primo Premier Mandatory della stagione. La numero due del mondo Simona Halep prosegue il suo cammino dopo aver superato in due combattuti set l’ucraina l’ucraina Katerina Kozlova, numero 114 del mondo. Nel prossimo turno Halep se la vedrà con la ceca Marketa Vondrousov, che ha sconfitto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko dopo una bella battaglia di oltre due ...

WTA Indian Wells – Serena Williams si ritira e dà via libera alla Muguruza - Ostapenko ko a sorpresa contro la Vondrousova : Dura solo tre quarti d’ora il match tra Williams e Muguruza, l’americana infatti si ritira all’inizio del secondo set Garbine Muguruza accede agli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells, sfruttando il ritiro di Serena Williams. L’americana alza bandiera bianca all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo con il punteggio di 6-3. Una volta ceduto il primo game del secondo parziale alla sua ...