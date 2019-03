Sentenza Buoni fruttiferi postali | quali tassi Poste Italiane può variare

Poste Italiane : buoni fruttiferi cointestati - rimborso al superstite. La Sentenza : Poste Italiane: buoni fruttiferi cointestati, rimborso al superstite. La sentenza rimborso buoni fruttiferi cointestati Ancora un caso di giurisprudenza per Poste Italiane relativo al rimborso dei buoni fruttiferi, stavolta cointestati. E dunque al diritto di rimborso per il destinatario superstite nel caso l’altro sia deceduto. A sancire l’ultima sentenza ci ha pensato il Tribunale di Vercelli in data martedì 17 luglio 2018, obbligando di ...

Buoni fruttiferi postali - la Sentenza della Cassazione che sputa in faccia ai risparmiatori : così sono fregati : I risparmi degli italiani non possono stare tranquilli neanche con i Buoni fruttiferi postali precedenti al 1999, dopo che la Cassazione ha confermato che lo Stato può cambiare le regole sottoscritte al momento dell'investimento quando e come gli pare. Come riporta Repubblica, sin da una sentenza de

Poste Italiane : buoni fruttiferi PFR - rimborso senza eredi ammesso. La Sentenza : Poste Italiane: buoni fruttiferi PFR, rimborso senza eredi ammesso. La sentenza rimborso buoni fruttiferi, non servono gli eredi Poste Italiane: buoni fruttiferi PFR, rimborso senza eredi è ammesso. L’annoso contenzioso tra titolari di buoni fruttiferi e Poste Italiane si arricchisce di nuove sentenze e decisioni. Molte di queste riguardano i buoni fruttiferi con clausola PFR, acronimo che sta per Pari Facoltà di rimborso. Come scritto sulla ...

Poste - i risparmiatori perdono la causa sui buoni fruttiferi. Una Sentenza giusta (e prevedibile) : “Una decisione politica”, “una porcheria” e peggio: sono i giudizi apparsi in Rete sulla recente sentenza della Cassazione sui buoni fruttiferi postali. Niente di tutto questo. Al contrario: una sentenza giusta e, in quanto tale, prevedibile. La storia è questa. Fino al 2000 gli interessi dei buoni postali ordinari trentennali potevano essere modificati con un decreto del Tesoro. Il che era logico, trattandosi di depositi liberi come un ...