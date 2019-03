eurogamer

(Di lunedì 25 marzo 2019)11 fa capolino alla diretta State of Play di PlayStation con trecombattenti presentati al grande pubblico in attesa del titolo, in arrivo per console il 23 aprile 2019.Come possiamo vedere, in occasione della live è stato mandato in onda unnel quale vengono svelati deicomponenti del roster di gioco assieme ad altre sequenze di gioco e cinematic tra i diversi combattenti del franchise. Diamo dunque il benvenuto a Jax, Kung Lao, e Liu Kang.Vediamo di seguito ilproiettato questa sera allo State of Play:Leggi altro...

Eurogamer_it : Scopriamo nuovi personaggi e un nuovo trailer per Mortal Kombat 11 #MortalKombat11 - lucaviscardi : Aria di vigilia per i nuovi P30 e P30 Pro di Huawei. Domani scopriamo tutto a Parigi. come sarà la EMUI 9.1?… - FromDistrict12_ : Sto recuperando i due nuovi episodi di #PrimoAppuntamento e quando arrivano i titoli di coda e scopriamo come sono… -