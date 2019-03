Sciopero del trasporto aereo | 50 voli cancellati negli aeroporti milanesi

Sciopero del trasporto aereo in tutta Italia - disagi negli aeroporti : ecco quali sono i voli cancellati : Oggi sarà una giornata di possibili disagi per chi si sposta in aereo. E’ scattato infatti alle 10 lo Sciopero nazionale di 4 ore di tutto il trasporto aereo indetto unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo, che protesteranno anche con un presidio a Roma davanti al Ministero delle infrastrutture e trasporti a partire dalle 10. La protesta coinvolgerà piloti e assistenti di volo, tecnici della manutenzione e ...

Sciopero del trasporto aereo lunedì 25 marzo. A terra quasi 100 voli Alitalia : Disagi in vista per chi vola oggi lunedì 25 marzo a causa dello Sciopero nazionale in tutto il settore del trasporto. I lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo si fermeranno dalle 10 alle 14 e, nella stessa fascia oraria, Anpac e Apnav hanno confermato lo Sciopero di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia...

Oristano - malato di Sla : "Pronto a iniziare lo Sciopero della fame" : Lo chef Paolo Palumbo, 21 anni, chiede alle istituzioni di investire nella ricerca per curare questa terribile malattia

Vittorio Feltri e lo Sciopero del Giornale : 'Mai visto tanta stupidità. Fa bene Berlusconi...' : Segno che il corpo redazionale vive fuori dal mondo e pensa di andare avanti in eterno rifilando a Berlusconi l'onere di ricoprire il passivo gestionale. Non so se si tratti di ingenuità o di ...

Sciopero Clima - Nardella : “Anche il commercio di Firenze plastic-free” : I punti del piano per Firenze ‘plastic-free’, come l’eliminazione dei prodotti di plastica monouso dai bandi comunali di acquisto di beni e servizi, “sono primi atti concreti che poi dovranno svilupparsi anche attraverso l’eliminazione dal circuito della grande distribuzione, del commercio”. Lo ha affermato il sindaco Dario Nardella, parlando a margine della presentazione della mostra ‘La Collezione San ...

Sciopero aerei 25 marzo : stop del personale navigante di Alitalia e Air Italy : Nel mese di marzo ci sono già stati numerosi scioperi. Ad essere particolarmente coinvolto è stato fin qui il settore dei trasporti. Le proteste sindacali proseguiranno anche nella seconda decade, con una data in particolare da segnare in rosso sul calendario, ovvero quella di lunedì 25 marzo 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, con una mobilitazione a livello nazionale che avrà la durata di 4 ore. Lo stop si ...

Sciopero per il clima - a Bergamo 3mila in piazza : delegazione incontra Gori / FOTO : Bergamo, 15 marzo 2019 - Tremila giovani secondo gli organizzatori hanno preso parte oggi alla marcia globale per il clima a Bergamo. Fumogeni verdi, striscioni sul futuro del pianeta e applausi : ...

AIGAE : “Si abbassano in Italia i livelli delle acque dei laghi. Abbiamo detto si ed aderiamo allo Sciopero mondiale per l’ambiente” : “AIGAE partecipa a questo sciopero per l’Ambiente per una serie di motivi: c’è l’ambiente e ci sono i giovani. Proprio oggi sono scesi nelle piazze centinaia di migliaia di giovani per sottolineare l’importanza di quanto sia sentito questo tema. AIGAE è chiaramente al loro fianco. In Italia i laghi si stanno abbassando perché se cambia il clima diminuiscono le precipitazioni ed il livello delle acque diminuisce e si innescano una serie di ...

Sciopero clima - Guido Barilla : “Importante comprensere il nesso che c’è tra scelte alimentari e benessere del Pianeta” : Migliaia di studenti sono in piazza oggi per manifestare e chiedere che i leader mondiali si attivino concretamente per arginare i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo, rispettando gli accordi di Parigi. Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) plaude all’iniziativa dei ragazzi e del movimento #FridaysforFuture, con i quali condivide la preoccupazione degli effetti del climate change sul nostro Pianeta. “C’è ...