Scacchi | Europei 2019 | 7a giornata | quartetto in testa con Esipenko che sconfigge

(Di lunedì 25 marzo 2019) La settimadei Campionatiindividuali diin corso a Skopje, Macedonia del Nord, non risolve niente in termini di classifica, come del resto era ampiamente prevedibile. Per qualche motivo, Kacper Piorun preferisce una rapida patta in 26 mosse a una valida offensiva che avrebbe potuto portare nei confronti dell’israeliano Maxim Rodshtein per portarsi inda solo. Invece i due, in questo modo, vengono raggiunti a 6 punti dallo svedese Nils Grandelius e dal giovane russo (17 anni compiuti tre giorni fa) Andrey, capace di battere oggi un signore dellaera quale l’israeliano Boris Gelfand, caduto sotto un bell’attacco dell’avversario, vincitore in 42 mosse per abbandono del Nero.La lotta per la vittoria, tuttavia, non sembra esser terminata qui, e in fatto di graduatoria può ancora coinvolgere diversi giocatori, compresi ...

