Sara Affi Fella | il gesto social | le scuse e la prima foto con il fidanzato

Giulia De Lellis risponde ad un commento contro Damante - Sara Affi Fella approva : Ultimamente si parla spesso di Giulia De Lellis a causa del suo possibile ritorno con Andrea Damante. Più volte "Chi" ne ha parlato, ma adesso è un altro il motivo per il quale l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro del gossip. Una sua risposta ad una fan fa pensare che lei non sia fidanzata con Damante. Una fan contro Damante: 'Se la spassa con le modelle', De Lellis risponde A far scatenare il piccolo putiferio è stata la ...

Sara Affi Fella riapre il suo vecchio profilo Instagram e parla del nuovo fidanzato : Sara Affi Fella torna ad essere pienamente attiva sul fronte social. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista dello scandalo che qualche mese fa ha suscitato un vespaio di polemiche nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, aveva disattivato il suo account Instagram ufficiale dopo che i followers avevano cominciato ad abbandonarla, delusi dal fatto di aver scoperto che in realtà l'ex tronista fosse interessata soltanto alla ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella ha un vizietto : 'Chi è il mio nuovo fidanzato'. Dopo lo scandalo - proprio lui : Si torna a parlare di Sara Affi Fella . L'ex tronista di Uomini e Donne , Dopo essere finita nell'occhio del ciclone per aver nascosto di essere fidanzata con Nicola Panico pur avendo scelto Luigi ...

Sara Affi Fella conferma di essere innamorata - ma ‘per ora lo tengo per me’ : Sara Affi Fella conferma indirettamente il legame con Francesco Fedato. La ex tronista di Uomini e donne, lasciatasi alle spalle lo scandalo che l’ha travolta e dopo aver fatto ritorno sui social, risponde alle domande dei follower su Instagram. Tra queste una recita: “Perché non posti una foto con il tuo nuovo amore?” e la ragazza replica: “Perché sono gelosa! No scherzo. Credo che arriverà il momento ma non ora… è ...

Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato : ecco perché non si mostra con lui : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato, è ufficiale: ecco perché ha deciso di non mostrarsi insieme a lui sui social Per Sara Affi Fella è arrivato il momento di scrivere un altro capitolo della sua vita dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne. Adesso l’ex tronista è fidanzata e, dopo varie […] L'articolo Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato: ecco perché non si mostra con lui proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne : Nicola Panico nuovo amore dopo Sara Affi Fella - l’indizio : nuovo amore per Nicola Panico? A giudicare dagli indizi social potremmo dire di sì. Il calciatore, dopo il grande scandalo che lo ha visto protagonista insieme alla sua ex Sara Affi Fella, che da tronista di Uomini e donne è diventata famosa per la farsa messa in piedi nei confronti del programma e del pubblico, potrebbe aver trovato un’altra ragazza da amare. Inutile fare congetture sulla sua identità, almeno per ora. L’unica ...

Sara Affi Fella innamorata. Lo spiffero : è incinta? La risposta : Sara Affi Fella sempre più innamorata (foto). Lo spiffero: è incinta? L’ex tronista risponde Sara Affi Fella dopo la burrasca da cui è stata travolta in seguito al suo discusso trono di Uomini e Donne è tornata a sorridere da qualche mese. Ed è anche tornata in pianta stabile sui social. Ma c’è di più: […] L'articolo Sara Affi Fella innamorata. Lo spiffero: è incinta? La risposta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Nilufar sull'ex di Sara Affi Fella : 'Parigini? Mi scrive - mai risposto' : Da quando è stata ufficializzata la fine della sua storia d'amore con Giordano Mazzocchi, Nilufar Addati è finita al centro del gossip per le presunte frequentazioni con due ragazzi non proprio sconosciuti: stiamo parlando dell'ex corteggiatore Simone Joy e del calciatore Vittorio Parigini. A proposito dell'ex fidanzato di Sara Affi Fela, la tronista di Uomini e Donne ha fato sapere che sono tanti i messaggi che riceve da lui ma, fino ad oggi, ...

