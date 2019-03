Sanzione per 500 mila euro a Dazn dall' Antitrust

Juventus - ufficiale : nessuna squalifica per Cristiano Ronaldo ma una Sanzione : Qualche giorno fa l'Uefa aveva annunciato l'apertura di un'inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo. Intorno alle 14 la commissione si è riunita per decidere l'entità della pena da comminare a CR7 dopo il gesto cvd il giocatore ha fatto al termine della gara contro l'Atletico Madrid. Dunque i tifosi della Juventus sono stati in trepidante attesa per conoscere l'entità della punizione che l'Uefa ha voluto dare a Cristiano Ronaldo. Poco fa è ...

Sanzione Ue da 1 - 5 miliardi a Google per abuso di posizione dominante - è la terza volta : La Commissione europea ha inflitto una multa di 1,49 miliardi a Google per violazione delle regole di concorrenza avendo abusato della sua posizione dominante sul mercato imponendo una serie di clausole restrittive nei contratti con i siti web terzi, impedendo ai concorrenti di piazzare le loro pubblicità su tali siti. È la terza multa antitrust comminata a Google dalla Ue.L'abuso riguarda la piattaforma AdSense nel settore della ...

In motoslitta tra i boschi di Demonte senza autorizzazione : per il trasgressore una Sanzione di oltre 800 euro : Dopo svariate segnalazioni e una lunga attività di indagine, i Carabinieri Forestali della stazione di Demonte hanno individuato il responsabile di una serie di percorsi con la motoslitta effettuati ...

Giampaolo : 'La Sanzione a Gasperini? Probabilmente non equa' : Genova - 'Giusta la sanzione a Gasperini ? Probabilmente no. Ha pagato lo stato d'animo, l'umore. Perché poi tutte le volte che torna a Marassi contro la Sampdoria viene preso di mira per quelli che ...

Juve-Atletico Madrid - Ronaldo rischia Sanzione per gesto alla Simeone : Cristiano Ronaldo alla Simeone. E ora rischia una sanzione proprio come Simeone. L'attaccante portoghese a fine partita ha esultato replicando al gesto di Diego Simeone a Madrid. Il tecnico argentino ...

Serie A - per Gasperini squalifica e ammenda. Solo Sanzione pecuniaria per Gattuso : ROMA - Contro il Chievo , Gian Piero Gasperini non siederà sulla panchina dell' Atalanta : il tecnico orobico è stato squalificato dal Giudice sportivo per una giornata di campionato e sanzionato con ...

Circo Millennium avanti con gli spettacoli : 'Nessuna Sanzione per noi - siamo in regola al 100%' : ... in quanto parecchia gente ci sta chiamando per sapere se gli spettacoli sono in programma, ebbene sì il Circo Millennium è in regola al 100% e porterà a termine i suoi spettacoli in Arezzo.'

Elicotteri antincendio : maxi Sanzione per gli appalti 'truccati' : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Elicotteri antincendio: maxi ...

Redondesco - manodopera clandestina : tre denunce e Sanzione di 13mila euro : Mantova, 2 marzo 2019 - A Redondesco, i militari della Stazione Carabinieri di Piubega, insieme a quelli delle Stazioni Carabinieri di Castel Goffredo e Monzambano, al Nucleo Carabinieri Ispettorato ...

Kepa contro Sarri - Chelsea : incredibile Sanzione per il portiere : Infatti il video della mancata sostituzione o per meglio dire del rifiuto di essere sostituito è stato visto in tutto il mondo. Naturalmente il pubblico spettatore si è diviso, dando più consensi al ...

Sanzione per l’arbitro Abisso : pugno duro del designatore Rizzoli : L’errore commesso nel finale di Fiorentina-Inter costa caro a Rosario Abisso, arbitro di Palermo.Il designatore Rizzoli, dopo aver valutato la gestione di gara del proprio fischietto, ha deciso di fermarlo per tre turni fino alla sosta, con l’obiettivo di fargli recuperare la serenità perduta dopo il match del Franchi.I provvedimenti verso l’arbitro AbissoGli insulti e le minacce ricevute nel day-after sui social hanno certamente fatto ...

Cairo prosciolto : nessuna Sanzione per le dichiarazioni sugli arbitri post-derby : Il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il deferimento e prosciolto sia il presidente del Torino Urbano Cairo che la società granata per le dichiarazioni del numero 1 del club dopo il derby con la Juventus. nessuna sanzione, quindi, per Urbano Cairo, che, secondo quanto riportato dalla Procura Federale, dopo la sfida con i bianconeri aveva dichiarato […] L'articolo Cairo prosciolto: nessuna sanzione per le dichiarazioni sugli arbitri ...

La UEFA ci va giù pesante : la dura Sanzione per l’AEK Atene : La UEFA chiude per due turni lo stadio delll’AEK Atene, dopo i gravi incidenti in match di Champions contro l’Ajax anche una multa di 80 mila euro ed il rischio di due anni fuori dalle coppe Esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni, pena sospesa per due anni, e l’obbligo di giocare le prossime due partite casalinghe nelle competizioni UEFA a porte chiuse. Sono le sanzioni inflitte dalla commissione ...