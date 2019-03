Samsung Galaxy Fold - il lancio in Europa a partire dal 26 aprile

Samsung Galaxy S10 - S10+ - S10e e A50 si aggiornano con miglioramenti a PowerShare e sensore di impronte : Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e A50 stanno iniziando a ricevere in questo ore un nuovo aggiornamento software: i primi tre accolgono le patch di sicurezza di marzo e non solo, il quarto presenta miglioramenti al sensore di impronte. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e A50 si aggiornano con miglioramenti a PowerShare e sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G raggiungerà velocità da capogiro fino a 4 Gbps : Samsung ha già confermato che il Galaxy S10 5G, il primo smartphone al mondo compatibile con lo standard di rete mobile di prossima generazione, verrà ufficialmente messo in commercio il prossimo 5 aprile. L'operatore sudcoreano SK Telecom sta rilevando dati incredibili che permetterebbero a Samsung Galaxy S10 5G di raggiungere velocità fino a 4 Gbps in modalità Triple Aggregation. L'articolo Samsung Galaxy S10 5G raggiungerà velocità da ...

Tempo di aggiornamenti per il Samsung Galaxy S10 : migliora il Wireless PowerShare a marzo : Un inizio di settimana decisamente intenso per coloro che di recente hanno deciso di acquistare subito un Samsung Galaxy S10. Proprio in queste ore, infatti, il colosso coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di marzo per il freschissimo top di gamma, con un intervento dal punto di vista software che dovrebbe andare oltre il solito intervento per la sicurezza. Insomma, dopo aver analizzato la questione inerente il modello 5G ...

Samsung Galaxy Note 7 FE riceve l’aggiornamento ad Android 9 Pie : Samsung Galaxy Note 7 FE, l’edizione ricondizionata del dispositivo originale, nata a seguito dei problemi alla batteria, sta per ottenere l'aggiornamento a Android 9 Pie che ha appena iniziato il roll out. L'update a Android 9 Pie, delle dimensioni di circa 1588 MB, è ora disponibile con la versione firmware N935FXXU4CSC4 e presto porterà tutte le funzioni dell'ultima release di Android oltre a quelle dell'interfaccia utente Samsung One UI, ...

Potrebbe essere questo il Samsung Galaxy Note 10 : hardware a nudo : Un vagone di indiscrezioni si sta concentrando sulla figura del Samsung Galaxy Note 10, a partire da quello che già oggi sappiamo sul conto del Galaxy S10 Plus, di cui il phablet di prossima generazione Potrebbe prendere in eredità molte caratteristiche, andandone ad ottimizzare altre. Stando a quanto riportato da 'slashgear.com', il dispositivo dovrebbe distinguersi per un rapporto screen-to-body pari all'89%, contro l'87.5% del Galaxy S10 ...

Se chiamate spesso in VoIP con un Samsung Galaxy S10 l’autonomia potrebbe essere un problema : Per qualche ragione una volta chiusa la chiamata VoIP i Samsung Galaxy S10 non riescono più ad entrare in modalità deep sleep L'articolo Se chiamate spesso in VoIP con un Samsung Galaxy S10 l’autonomia potrebbe essere un problema proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90 dovrebbe avere una fotocamera a scomparsa rotante - uno schermo da 6 - 73 pollici e una CPU Snapdragon 7150 : Ecco le ultime indiscrezioni sul Samsung Galaxy A90, smartphone prossimo al lancio e che sta stuzzicando la curiosità di addetti ai lavori e appassionati L'articolo Samsung Galaxy A90 dovrebbe avere una fotocamera a scomparsa rotante, uno schermo da 6,73 pollici e una CPU Snapdragon 7150 proviene da TuttoAndroid.

Quanto vale la pena aspettare il Samsung Galaxy S10 5G? Velocità di connessione impareggiabile : La settimana scorsa abbiamo riportato l'ufficialità del lancio commerciale del Samsung Galaxy S10 5G il prossimo 5 aprile, almeno nella madrepatria del produttore (ossia in Sud Corea). Per noi italiani e più in generale europei potrebbero essere necesarie ancora svariate settimane prima della distribuzione (anche mesi) vista la mancanza dell'adeguata copertura della rete ultra-veloce, per la quale i lavori sono in pieno svolgimento. Per chi ...

Smart Switch Samsung Galaxy J6+ come funziona : Download Smart Switch per il tuo Smartphone Android la guida con le istruzioni per fare un backup Samsung e salvare foto, video, contatti, musica, impostazioni e documenti importanti

Non entusiasma la batteria del Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di marzo una settimana dopo : Ci siamo appena lasciati alle spalle un weekend ricco di novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. Nonostante sia stato lanciato sul mercato tre anni fa, infatti, il device è ancora molto popolare qui in Italia, al punto che le segnalazioni sulla disponibilità dell'aggiornamento di marzo per i modelli brandizzati TIM sono state molteplici (ne abbiamo parlato anche noi nella giornata di sabato). Come stanno le cose in questo periodo? ...

Manuale Samsung Galaxy J7 (2016) Guida uso smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy J7 (2016) PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy J7 (2016)

I preordini per Samsung Galaxy Fold in Europa inizieranno il 26 Aprile con disponibilità dal 3 Maggio : Il 20 febbraio Samsung ha confermato che il suo primo smartphone pieghevole sarebbe uscito negli Stati Uniti il ??26 Aprile e ora l'azienda ha confermato che lo stesso giorno inizieranno i preordini di Samsung Galaxy Fold in Europa con disponibilità a partire dal 3 Maggio in 15 negozi europei. L'articolo I preordini per Samsung Galaxy Fold in Europa inizieranno il 26 Aprile con disponibilità dal 3 Maggio proviene da TuttoAndroid.

Le caratteristiche dei Samsung Galaxy A60 e Galaxy A70 svelate dal TENAA : grandi display e tripla fotocamera : Dal database del TENAA arrivano nuove conferme relative a due smartphone che Samsung si appresta a lanciare: parliamo dei Samsung Galaxy A60 e Galaxy A70 L'articolo Le caratteristiche dei Samsung Galaxy A60 e Galaxy A70 svelate dal TENAA: grandi display e tripla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Quando sarà in vendita il Samsung Galaxy Fold in Italia? Data uscita - prezzo e accessori in regalo ufficializzati : Per quanto la finestra temporale di uscita del Samsung Galaxy Fold fosse nota per l'Europa, in queste ore il produttore ha rilasciato nuovi dettagli sull'inizio delle vendite dello smartphone pieghevole, ma anche sul suo prezzo e ancora sugli accessori premium che saranno disponibili per i primi acquirenti del device. Non possiamo lasciarci sfuggire queste informazioni che riguardano direttamente l'Italia come molti altri paesi del vecchio ...