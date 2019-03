Salvini mette l' aut aut a Tria | Scriva i decreti per risarcire i risparmiatori o lo

Salvini : "Truffati banche? Mef ci sta mettendo troppo..." : Dopo essere tornato a parlare di Flat Tax invadendo il campo del Ministro Tria, questa mattina Matteo Salvini è intervenuto nuovamente a gamba tesa sul responsabile del Mef. Parlando dei rimborsi ai truffati dalle banche, Salvini non ha utilizzato mezzi termini: "C’è il Mef che ci sta mettendo un po’ troppo tempo per i miei gusti. A proposito di Europa, al Mef stanno aspettando la risposta dell'Europa, mi sono rotto le palle e oggi lo dirò ...

Salvini : rimborsi ai truffati banche? Mef ci sta mettendo troppo : "C'è il Mef che ci sta mettendo un po' troppo tempo per i miei gusti". Lo ha sottolineato il vicepremier Matteo Salvini riferendosi ai tempi per i rimborsi ai risparmiatori truffati delle banche. "A proposito di Europa - ha detto, a margine del Forum di Confcommercio - al ministero dell'Economia stanno aspettando una risposta dall'Europa. Io mi sono rotto le palle di aspettare la risposta dell'Europa e oggi lo dirò allo stesso ministro ...

Ius soli - Delrio : “Ci mancò coraggio di mettere fiducia. Zingaretti dia battaglia”. Salvini : “Legge va bene così com’è” : “Noi del centrosinistra dovevamo essere più coraggiosi: dovevamo mettere la fiducia sullo ius soli. Adesso con Zingaretti mi auguro che riprenderemo la battaglia”. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un’intervista a Repubblica, ha ritirato fuori la contestata proposta di legge sulla cittadinanza: nella scorsa legislatura fu proprio il Partito democratico a decidere di accantonare il provvedimento per timore di ...

Toninelli sfiducia respinta ma la Lega non ci mette la faccia. Salvini e i leghisti non sono al suo fianco (FOTO) : La mozione di sfiducia per Toninelli viene respinta ma i leghisti e Salvini non ci mettono la faccia Dileggiato, deriso e insultato in aula. Ma salvo. Danilo Toninelli non perde il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: al Senato non passa la mozione di sfiducia, grazie a a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti. La … Continue reading Toninelli sfiducia respinta ma la Lega non ci mette la faccia. Salvini e i leghisti ...

Mare Jonio - Matteo Salvini : “È la nave dei centri sociali - non metterà piede in Italia” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusa la nave Mare Jonio che ha soccorso in Mare 50 migranti: "Questa è la nave dei centri sociali, perché a nome di questa nave sta parlando il signor Luca Casarini. Invito ad andare a cercare la scheda dei precedenti penali del signore che era noto per essere uno dei leader dei centri sociali del nord-est". Salvini assicura che l'imbarcazione non metterà piede in Italia.Continua a leggere

Barbara D'Urso mette in difficoltà Matteo Salvini sulle 'famiglie arcobaleno' : Barbara D'Urso, nota icona del mondo LGBT, si è sempre battuta a favore delle famiglie gay. A tal proposito, durante la puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice ha palesato al suo ospite, Matteo Salvini, alcune perplessità relative al Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona. Salvini visibilmente in difficoltà a Domenica Live Il leader della Lega si è mostrato in difficoltà, dicendo che allo Stato non deve affatto ...

Fondi migranti : Salvini toglie - la Caritas Ambrosiana li rimette. 'Un gesto contro il lavoro nero' : Iscriviti alla newsletter Il meglio delle notizie di finanza etica ed economia sostenibile Dichiaro di aver letto e accettato l' informativa in materia di privacy «Agiamo contro il rischio di ...

Salvini promette : nel 2019 flat tax anche per le famiglie. Ma dal Mef numeri poco rassicuranti : 'Dopo aver pensato a artigiani, partite Iva e commercianti, ora toccherà ai lavoratori dipendenti', la promessa fatta dal vice premier. Il ministero, però, avverte: costerebbe circa 60 miliardi

Danilo Toninelli dimezzato - la mossa di Matteo Salvini per mettergli una badante : «Toninelli, lei è una brava persona, però sulle navi a Venezia non ha capito nulla, e secondo me neanche sul Mose». Chi dice queste cose è Luigi Brugnaro, sindaco della Serenissima, ma l' opinione che il ministro non comprenda i dossier che gli sono affidati e si comporti sempre allo stesso modo, bl

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Conte informa Macron e Juncker delle novità...

Tav - l'escamotage giuridico di Conte che mette d'accordo Di Maio e Salvini : La botte piena e la moglie ubriaca. Quando la situazione sembrava stesse per precipitare, a ridosso della scadenza dei bandi, con un abile gioco di prestigio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...