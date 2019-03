Salvini | Meloni e Berlusconi lavorano per conquistare il Piemonte

Berlusconi chiama Salvini e Meloni : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Il presidente Silvio Berlusconi ha avuto cordiali telefonate con la Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e con il Segretario della Lega, Matteo Salvini. Al centro ...

Elezioni Basilicata - Bardi : “Chiamerò Berlusconi - Salvini e Meloni per grande festa. Abbiamo scritto la storia” : “Chiamerò Berlusconi, Salvini e Meloni per fare una grande festa”. Sono le prime dichiarazioni da governatore di Vito Bardi, candidato della coalizione di centrodestra ed eletto con il 42% dei voti presidente della Regione Basilicata. “È finita una campagna elettorale che è stata un’esperienza fantastica in una regione bellissima”, ha aggiunto.”La Basilicata è pronta per il cambiamento. Oggi Abbiamo scritto la ...

Ius soli - il sindaco Sala : "Salvini sfugge al dibattito". Meloni : "Dibattito ideologico" : Ed è vergognoso sfruttare fatti di cronaca per alimentare una campagna pro immigrazione. Uno straniero, di qualsiasi età, che lo meriti per situazioni speciali può diventare cittadino. Ci sono già le ...

Ius soli - il sindaco Sala : “Salvini sfugge al dibattito”. Meloni : “Dibattito ideologico” : «La risposta di Salvini “fatti eleggere” (rivolta a Ramy, il ragazzo-eroe dello scuolabus, ndr) mi sembra che non abbia senso, è un modo per sfuggire al dibattito. Adesso si riattivera’ il dibattito sullo ius soli che è una questione significativa, giusto che ne parli il Parlamento, ma certamente c’è il tema di tanti ragazzi che sono nati in Italia...

Salvini di governo delude i cattolici Meloni gli ruba il popolo di Verona : Giorgia Meloni scippa i cattolici conservatori a Matteo Salvini. Cresce la preoccupazione nella Lega in vista delle elezioni europee e a pochi giorni dal Congresso mondiale delle Famiglie. A Verona sarà presente il ministro dell'Interno, insieme a quello dell'Istruzione... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - botto Lega : i due big che scippa a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La Lega sfonda nel Lazio e crea un terremoto nel centrodestra locale, ma con evidenti ripercussioni nazionali. Nicola Ottaviani di Forza Italia e Monica Picca di Fratelli d'Italia sono appena passati al Carroccio. Si tratta di due big: Ottaviani, forzista della prima ora a fianco di Silvio Berluscon

Guido Crosetto a Senaldi : 'Lascio il Parlamento - potrei ricandidarmi. Meloni la migliore - cosa farà Salvini' : L' economia, come io dico da novembre, ma la Lega, pur sapendolo, fingeva di non ascoltarmi, ha sterzato in negativo. Quest' anno chiuderemo con una crescita a -0,5%: significa che nella prossima ...

Guido Crosetto a Senaldi : "Lascio il Parlamento - potrei ricandidarmi. Meloni la migliore - cosa farà Salvini" : Guido Crosetto, fondatore con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa di Fratelli d' Italia, nel 2012, un atto di protesta contro il governo Monti e contro Berlusconi che lo sosteneva, è un politico con due caratteristiche fondamentali: è sempre controcorrente e spesso un passo avanti. Fin da quando, nel

Giorgia Meloni - sfida totale a Lega e Matteo Salvini : cosa spunta nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia : L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita ieri - venerdì 15 marzo - a Firenze, ha approvato il simbolo con il quale il partito di Giorgia Meloni si presenterà alle Europee del 26 maggio. La novità è rappresentata dalla presenza, ai due lati del logo tradizionale, delle diciture «s

Salvini e Silvio tifano per la Brexit Il Pd e la Meloni puntano sul rinvio : Il dibattito sulla Brexit e sull'ipotesi di un rinvio dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (tecnicamente fissata per il 29 marzo) non interessa soltanto l'economia, il turismo, gli scambi commerciali e i difficili rapporti tra l'Irlanda del... Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Diamanti - Salvini e Meloni in orbita. Dominio totale del centrodestra - panico nel M5s : La Lega sale ancora. "Ha raggiunto il 34,4%. Praticamente, il doppio rispetto alle elezioni del 4 marzo 2018. Mentre il M5S scende al 23,2%. Dunque, quasi 10 punti meno. Insieme, salgono di oltre 7 punti e raggiungono quasi il 58%". Ilvo Diamanti illustra per Repubblica il Sondaggio dell'Atlante Pol

Elezioni europee - Salvini-Meloni : l'ondata sovranista che spazza via Bruxelle - le cifre che fanno la storia : Le larghe intese di Bruxelles non sono più così tanto larghe. Secondo le proiezioni elaborate da Kantar Public, popolari e socialisti, dopo le Elezioni di maggio, non avranno più i numeri per formare ...

Salvini gela Berlusconi e Meloni : "Non tornerò mai con il vecchio centrodestra" : "Alla maggioranza parlamentare non corrisponde più la maggioranza elettorale", dice Forza Italia dopo il voto in Sardegna...

Elezioni Sardegna - Salvini : la Lega vince 6-0 sul Pd. Meloni : si avvicina la fine del governo : 'Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i ...