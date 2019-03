Salute | lo studio italiano | dimagrire riduce la cefalea e migliora la qualità della vita

Studi polari : la Salute dell'Artico in un nuovo studio : Secondo le stime attuali, la regione Artica subirà gli effetti più rilevanti del cambiamento climatico globale . Si è già osservata una progressiva tendenza al riscaldamento dell'aria dell'ordine +1.

I cartoni della pizza potenzialmente dannosi per la Salute : uno studio lancia l'allarme : Secondo un'inchiesta portata avanti da "Salvagente", noto mensile scientifico, i cartoni di bassa qualità, utilizzati a volte anche nel confezionamento dei cibi, presenterebbero una quantità di Bisfenolo A superiore a quella consentita. Il Bpa è potenzialmente dannoso per la salute, poiché interferisce con il sistema endocrino e altera persino lo sviluppo ormonale. Nel nostro caso, sembra essere stato trovato soprattutto nei cartoni usati ...

Primo studio sul rapporto Salute cardio-metabolico e reattività vascolare : Un team di ricercatori internazionale coordinati dall'australiano Jordan Loader, per la prima volta ha condotto uno studio di meta-analisi sul rapporto tra reattività vascolare e stato di salute cardio-metabolico (obesità, diabete), dal quale è emerso che una condizione di obesità e/o diabete impattano negativamente sulla reattività vascolare. Mentre a Roma, presso il Senato, Daniela D'Angela, ricercatrice del Consorzio per la ricerca economica ...

Voli spaziali e Salute : un nuovo studio : Gli astronauti sono esposti per settimane o addirittura mesi alle radiazioni cosmiche e agli effetti della microgravità: una sfida fisica non da poco. Secondo una nuova ricerca condotta dalla Nasa, durante il volo spaziale si verifica negli astronauti un aumento della secrezione di ormoni dello stress come il cortisolo e l’adrenalina, fattori che inibiscono il sistema immunitario. Le cellule immunitarie dell’astronauta, in particolare quelle che ...

Il legame che c'è tra titolo di studio e stato di Salute : In Italia le persone svantaggiate si ammalano di più e vivono di meno. Nonostante il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) negli ultimi decenni abbia garantito un progressivo aumento della speranza di vita, lo stato di salute degli italiani cambia a seconda delle zone in cui vivono e dello strato sociale a cui appartengono. A causa di una diseguale distribuzione dei servizi sul territorio nazionale, al Sud il rischio di morte è più elevato. Ma a ...

Salute - lo studio : dormire nel weekend non ripara i ‘danni’ dalle notti insonni : Convinti che dormire nel weekend possa compensare una settimana di notti insonni? Non è così secondo una ricerca dell’Università del Colorado a Boulder (Usa) pubblicata sulla rivista ‘Current Biology’. Pare infatti che cercare di recuperare il ‘gap’ di sonno per poi tornare a cattive abitudini possa peggiorare le cose, almeno per quanto riguarda alcuni indicatori di Salute. “I nostri risultati suggeriscono che ...

Amare il tuo corpo influisce sulla tua Salute : la conferma da un nuovo studio : Amare il proprio corpo influisce sulla salute e ci aiuta a migliorare la nostra esistenza. Lo dimostra un nuovo studio scientifico secondo cui l’autostima sarebbe un elisir di vita eterna. La ricerca, realizzata dall’Università di Exeter e di Oxford, ha coinvolto 135 studenti a cui è stato chiesto di ascoltare alcune istruzioni audio mentre il loro battito cardiaco veniva monitorato. I volontari sono stati divisi in gruppi: alcuni ...

Ambiente - studio Ciel : dalla plastica rischi per la Salute umana : Un rapporto diffuso nelle ultime ore dal Center for International Environmental Law (Ciel) evidenzia l’urgenza di adottare il principio di precauzione per proteggere l’umanità dall’inquinamento della plastica. Valutate tutte le fasi del ciclo produttivo e di vita di questo materiale, il report infatti rileva evidenti rischi per la salute umana. Nel dettaglio, il rapporto evidenzia che: le materie plastiche presentano differenti ...

Salute : lo studio - l’80% dei giovanissimi vorrebbe figli prima dei 30 anni : Solo il 7% degli adolescenti italiani pensa di non avere figli nel suo futuro, mentre quasi l’80% vorrebbe avere dei bambini prima dei 30 anni. Andando avanti con l’età, gli studenti universitari (circa 22 anni) pensano che la finestra di tempo ideale per diventare genitori sia tra i 26 e i 30 anni. Infine, gli adulti: più della metà (55%) dichiara di non essere intenzionato ad avere figli; anche considerando solo coloro che non ...

Salute : studio - a rischio se non si completano nemmeno 10 flessioni. : Roma, 18 feb. , AdnKronos Salute, - Da sempre considerate una sorta di 'prova del 9' della virilità, le flessioni sono considerate oggi dalla scienza un vero e proprio indicatore di Salute: secondo un nuovo studio dell'università di Harvard , Usa, , pubblicato sulla rivista 'Jama Network Open', gli uomini di mezza età che non riescono a ...