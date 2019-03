Sale sulla moto dell' avversario e lo costringe a fermarsi | rissa in pista

Honveed Coperchia-Olympic Salerno 1-0. I colchoneros sbattono sulla traversa : fatale il goal di Fierro. : Al termine di un confronto bruttino dove ha prevalso il peso dell'alta posta in palio, è l'Honveed Coperchia a sorridere. L'Olympic Salerno interrompe la striscia di nove risultati utili consecutivi e ...

Maltempo Lazio : attivi spazzaneve e spargiSale sulle strade - vento forte sulla A24 : Astral Infomobilità, in riferimento alla situazione sulle strade di competenza e alla situazione meteo, rende noto che sono “attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa sulla strada regionale 411 dir. di Campocatino“. Si segnala inoltre “vento forte sulla A24 Roma-Teramo tra il Grande Raccordo Anulare e la Valle del Salto. Transito sconsigliato ai veicoli telonati, furgonati e ai caravan.” L'articolo Maltempo ...

Tutto pronto per il Rally del Salento! Partenza e arrivo a Gallipoli : info e dettagli sulla corsa : La gara si svolgerà il 31 Maggio e il 1 Giugno su tre prove speciali da ripetere. Gallipoli nuova sede di Partenza ed arrivo Il rombo dei motori del Rally del Salento tornerà a farsi sentire, come sempre in primavera inoltrata, rinnovando per la sua cinquantaduesima edizione, il ruolo di prova di metà cammino a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano WRC, il più importante palcoscenico tricolore riservato agli specialisti dell’asfalto e a ...

Alla scoperta del Salento : Cronaca sulla Villa Rinascimentale di Fulgenzio della Monica di Lecce : ... Cronaca sulla Villa Rinascimentale di Fulgenzio della... Alla scoperta del Salento: Cronaca sulla Villa Rinascimentale di Fulgenzio della Monica di Lecce 3 marzo 2019 143 Facebook Twitter Google+ ...

Sulla Tav si rischia la crisi di governo. CaSaleggio la nega : Sulla Tav cade il governo? «Non sta a me dirlo. Non credo, però penso che la nostra base abbia sempre espresso la propria opinione in modo univoco su questo tema». Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau ed eminenza grigia del M5S, ribadisce la linea Grillo sul no alla Torino-Lione (il garante venerdì ha decretato la “morte” della ...

