Sabato 30 Marzo l’Earth Hour | la mobilitazione planetaria per il clima | l’evento centrale

Analisi Auditel : La serata di Sabato 23 marzo 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre come sempre al comando arrivando sopra la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla linea del 20%. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia e di Otto e mezzo scorrono entrambe attorno al 5% di share. L'access time vede la curva di ...

Ascolti TV | Sabato 23 marzo 2019. La Nazionale al 32.1% - il meglio di C’è Posta per Te al 18.3% : Italia-Finlandia - Moise Kean (da Facebook) Su Rai1 la partita Italia-Finlandia, utile per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha conquistato 7.370.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te – Il meglio di ha raccolto davanti al video 3.197.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.261.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire – Mammo per ...

Programmi TV di stasera - Sabato 23 marzo 2019. Su Rai1 l’esordio dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2020 : Roberto Mancini Rai1, ore 20.30: qualificazioni Europei 2020 – Italia-Finlandia Parte la caccia all’Europeo 2020 per l’Italia di Roberto Mancini. La Nazionale azzurra comincia il proprio cammino nel Girone J, sfidando la Finlandia allo stadio di Udine. La telecronaca dell’incontro è di Alberto Rimedio, con Antonio Di Gennaro al commento tecnico. Rai2, ore 21.05: NCIS Los Angeles 10×10 Il colpo: Durante una rapina in ...

Ascolti tv Sabato 23 marzo 2019 : Prime Time Su Rai 1 Italia - Finlandia, Qualificazioni Euro 2020, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. S.W.A.T. .000, %. Su Rai 3 Sapiens, seconda puntata, ha registrato di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 C'è Posta per Te- Il meglio di ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Mrs. Doubtfire ha registrato un netto ...

Verissimo cambia orario da Sabato 30 marzo 2019 : Verissimo inizia prima da sabato 30 marzo 2019 Buone notizie per tutti i fan di Verissimo. Da sabato 30 marzo 2019 il programma di Silvia Toffanin inizierà prima e durerà di più. La prossima settimana comincerà il Serale di Amici che non avrà più il consueto appuntamento del sabato pomeriggio. Il talent show di Maria […] L'articolo Verissimo cambia orario da sabato 30 marzo 2019 proviene da Gossip e Tv.

Estrazioni oggi Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto : i numeri vincenti di Sabato 23 marzo : Segui in diretta dalle 20 su questa pagina l'estrazione di tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto di...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Sabato 23 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, sabato 23 marzo 2019: Rai 1 trasmette alle 20.30 l’incontro calcistico Italia – Finlandia, valido per le qualificazioni ai campionati europei 2020. Su Rai 2 triplo appuntamento con NCIS. Su Rai 3, dopo Le parole della settimana, Mario Tozzi è alla guida del programma divulgativo Sapiens. Canale 5 dedica la serata al meglio di C’è posta per te: un “best off” dell’edizione appena ...

Estrazioni Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto : i numeri vincenti di oggi Sabato 23 marzo 2019 : Ultima estrazione di Lotto SuperEnaLotto e 10eLotto: torna anche oggi sabato 23 marzo 2019 l'appuntamento più atteso...

Amici 18 - la diretta dello speciale del Sabato del 23 marzo 2019 : [live_placement] Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciottesima edizione.Su Canale 5, ogni sabato, a partire dalle ore 14:10, va in onda lo speciale di Amici, condotto in studio da Maria De Filippi.prosegui la letturaAmici 18, la diretta dello speciale del sabato del 23 marzo 2019 pubblicato su TVBlog.it 23 marzo 2019 15:00.

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 23 Marzo 2019 : Film Stasera in TV: Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Scusate se esisto!, Hunter's Prayer - In fuga, Arsenio Lupin, Poliziotto superpiù, The Pusher

