Russiagate | Trump non è indagato Rapporto Mueller ' scarico' | esulta

Russiagate - Trump si prende la rivincita : ora può rilanciare la sua retorica contro media e dem. Ma non è fuori pericolo : Soddisfazione e sollievo per Donald Trump. Delusione per gli avversari del presidente. Si possono sintetizzare così le reazioni degli opposti campi alla diffusione da parte dell’attorney general William Barr di un sommario del rapporto dello Special Counsel Robert Mueller. Dopo 22 mesi di indagine, Mueller scagiona Trump e il suo staff dall’accusa di collusione con i russi durante le presidenziali 2016. La conclusione del rapporto scatena una ...

Cosa ha stabilito il rapporto Mueller su Trump e il Russiagate : Donald Trump (foto: Win McNamee/Getty Images) Non ci sono prove sufficienti per affermare che Donald Trump e il suo comitato elettorale abbiano cospirato con la Russia in vista delle elezioni presidenziali del 2016, né che abbiano ostacolato la giustizia. Il procuratore generale William Barr ha riassunto così il dossier sul Russiagate, l’indagine sulle interferenze di Mosca nella campagna elettorale, elaborato dall’ex direttore ...

Russiagate - nessuna collusione fra campagna Trump e Russia : Ieri sera il presidente della commissione giudiziaria della camera, Jerry Nadler, ha twittato un link contenente un documento di 4 pagine, sintesi operata dal ministero della Giustizia sulle conclusioni del rapporto del procuratore Robert Mueller. Il documento Secondo questo documento, non ci sono prove sufficienti per accusare il presidente Donald Trump di ostruzionismo alla giustizia; allo stesso tempo, però, non lo esonera da eventuali ...

Trump : Russiagate colpo illegale fallito : 22.11 "E' stata una totale assoluzione. Nessuna collusione, nessuna ostruzione. E' una vergogna che il Paese e che il vostro presidente abbiano dovuto passare attraverso tutto questo per dimostrare che mi sono sempre comportato onestamente". Così, prima di imbarcarsi sull' aereo per lasciare la Florida, il presidente Usa, Trump, dopo la diffusione della lettera del procuratore generale, Barr, sul rapporto Mueller. I due anni di indagine sul ...

Russiagate - Mueller non trova prove di una cospirazione di Trump con il Cremlino : A partire, soprattutto, dal lavoro che c'è per tutti, dai soldi che girano, le tasse che si pagano meno, e l'economia che continua a trainare il primo paese del mondo al grido di America First. La '...