Cosa ha stabilito il rapporto Mueller su Trump e il Russiagate : Donald Trump (foto: Win McNamee/Getty Images) Non ci sono prove sufficienti per affermare che Donald Trump e il suo comitato elettorale abbiano cospirato con la Russia in vista delle elezioni presidenziali del 2016, né che abbiano ostacolato la giustizia. Il procuratore generale William Barr ha riassunto così il dossier sul Russiagate, l’indagine sulle interferenze di Mosca nella campagna elettorale, elaborato dall’ex direttore ...

Russiagate - il rapporto Muller assolve Trump : "Nessuna prova di collusione con Mosca" : Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto alcuna collusione fra la campagna presidenziale di Donald Trump e la Russia. Tuttavia, "anche se il rapporto non conclude che il presidente americano abbia commesso un reato, allo stesso tempo non lo esonera"

Russiagate - Mueller chiude l’indagine : 27 incriminati e 7 ammissioni di colpa. I democratici : “Rapporto sia pubblico” : Dopo quasi due anni di indagini il procuratore speciale Robert Mueller ha consegnato al ministro della Giustizia William Barr il rapporto sulle interferenze russe nella campagna presidenziale del 2016. Secondo fonti del dipartimento della Giustizia citate dalla stampa Usa, nel suo rapporto Mueller non chiederà il rinvio a giudizio per altre persone coinvolte nel cosiddetto Russiagate, oltre alle accuse già presentate nell’ambito dell’inchiesta. ...

