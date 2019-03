Ronaldo-Juventus | Allegri ha deciso | ecco quali gare salterà!

Verso Ajax-Juventus - Allegri gestisce Ronaldo : ecco quale gare salterà : Ajax-Juventus – Fino alla gara con l’Udinese le aveva fatte tutte o quasi (saltò la gara con lo Young Boys per squalifica), ora per Cristiano Ronaldo le cose cambiano. Dopo aver assistito da panchina e tribuna alla gara con i friulani e Genoa, il portoghese sarà gestito in maniera diversa da Massimiliano Allegri. Leggi anche: Salah-Juventus, indiscrezione dall’Inghilterra: pronta l’offerta […] More

Juventus - la stella di Bernardeschi brilla anche grazie alle lezioni di Cristiano Ronaldo : La Juventus si gode il weekend di pausa e per questo motivo Massimiliano allegri ha deciso di concedere un po' di vacanza ai giocatori che non sono stati convocati in nazionale. Il gruppo dei bianconeri nel giro delle rispettive selezioni è però molto nutrito, visto che i giocatori impegnati con le nazionali sono ben quindici. La truppa più nutrita è quella al seguito della nazionale italiana. Sono ben sei i giocatori della Juve chiamati da ...

Juventus : bilancio in perdita - ma con l'arrivo di Cristiano Ronaldo i ricavi aumentano : l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha evidentemente incrementato le ambizioni sportive della società di Agnelli, con l'obiettivo oramai dichiarato di ritornare ad alzare la Champions League, dopo ben 23 anni dall'ultima vittoria allo 'Stadio Olimpico' di Roma, quando i bianconeri sconfissero ai rigori l'Ajax. L'investimento oneroso dovuto all'acquisto del portoghese non è però dovuto solamente a questioni prettamente sportive: ci sono ...

Juventus - Dybala : “Firmai il contratto al mare. Sognavo di essere Ronaldo” : Dybala – Intervistato ai microfoni di Otro, Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato del suo arrivo al club bianconero: “E’ stato un giorno speciale. Ero in vacanza con mio fratello, coi miei amici. Era arrivato il contratto mentre ero in spiaggia. Tornai in hotel, lo firmai e siamo tornati a prendere il sole. Voglio […] L'articolo Juventus, Dybala: “Firmai il contratto al mare. Sognavo di essere ...

Cristiano Ronaldo - la decisione drastica della Juventus : perché i bianconeri non possono andare negli Usa : ... in pochi mesi è diventato l' immagine della competività del club bianconero nel mondo. Senza contare che la società della famiglia Agnelli ha tutto l' interesse ad allargare il suo bacino di tifosi ...

Juventus - Rui Costa : 'Cristiano Ronaldo è felice a Torino - Felix è fantastico' : Questa sera Cristiano Ronaldo tornerà in campo con la maglia del Portogallo. CR7, infatti, ha deciso dopo nove mesi di rientrare nel gruppo della sua nazionale, e stasera guiderà l'attacco lusitano contro l'Ucraina. Dunque, dopo le grandi notti vissute con la maglia della Juventus, il fuoriclasse portoghese ora punta a vivere una serata memorabile anche con la formazione allenata da Fernando Santos. Delle prestazioni di CR7 e della sua scelta di ...

Ronaldo e le accuse di stupro - Nyt : “Juventus salta tournée in Usa per paura che venga arrestato per il caso Mayorga” : La Juventus non giocherà le partite della International Champions Cup negli Stati Uniti, bensì in Asia. Lo farà per evitare il rischio che Cristiano Ronaldo possa essere arrestato dalle autorità americane nell’ambito dell’indagine aperta a Las Vegas dopo le accuse di Kathryn Mayorga, la donna americana che ha raccontato di abusi subiti in una camera d’albergo nel 2009 e di essere stata pagata 375mila dollari ...

De Ligt-Juventus - attenzione : c’è il verdetto di Cristiano Ronaldo! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt, difensore classe 1999 attualmente in forza all’Ajax. Il centrale difensivo, ora come ora, rappresenterebbe il primo obiettivo del prossimo mercato bianconero. 70 milioni di euro la valutazione fatta dall’Ajax, circa 50 milioni l’offerta […] More

Juventus - ufficiale : nessuna squalifica per Cristiano Ronaldo ma una sanzione : Qualche giorno fa l'Uefa aveva annunciato l'apertura di un'inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo. Intorno alle 14 la commissione si è riunita per decidere l'entità della pena da comminare a CR7 dopo il gesto cvd il giocatore ha fatto al termine della gara contro l'Atletico Madrid. Dunque i tifosi della Juventus sono stati in trepidante attesa per conoscere l'entità della punizione che l'Uefa ha voluto dare a Cristiano Ronaldo. Poco fa è ...

Juventus - Cristiano Ronaldo attira giocatori sul mercato : spunta anche Varane : L'investimento ingente per Cristiano Ronaldo da parte della Juventus non è stato solo per motivi sportivi: l'arrivo del portoghese ha portato un incremento di vendite e quindi un miglioramento nel merchandising. Ma si sa, i campioni attirano anche altri campioni: è il caso di tanti giocatori, attualmente sul mercato, che vorrebbero trasferirsi alla Juventus per giocare con il loro idolo. Uno dei settori su cui la Juventus deve lavorare per la ...

Juventus - annullata la tournée negli USA : “i bianconeri temono l’arresto di Cristiano Ronaldo” : Torna a far discutere il caso ‘Cristiano Ronaldo-Kathryn Mayorga’, l’indiscrezione: la Juventus potrebbe decidere di non disputare la tournée negli Stati Uniti per evitare l’arresto di CR7 Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro di Kathryn Mayorga hanno riempito i giornali nei mesi scorsi. Un caso finito nel dimenticatoio? Non proprio! Il New York Times tira fuori un’indiscrezione clamorosa, che se si ...