Roma | Raggi | “Metro Repubblica? Dichiarazioni vergognose del manutentore delle scale

Roma - Raggi dopo rogo Tmb Rocca Cencia : “Ora sprint su divieto plastiche monouso” : “Stavamo lavorando sul divieto di utilizzo delle plastiche monouso a Roma. A questo punto dovremo accelerare perché dobbiamo iniziare a sottrarre rifiuti a questo sistema criminale. Sono certa che i cittadini capiranno e saranno con noi”. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della cerimonia delle Fosse Ardeatine parlando della questione rifiuti dopo il rogo del Tmb Rocca Cencia. “Naturalmente daremo un ...

Braga : incapacità giunta Raggi sotto occhi di tutti - Roma non merita altro fallimento : Roma – “Ieri un nuovo incendio ad un impianto di trattamento rifiuti nella capitale: dopo il Tmb Salario ad andare a fuoco e’ l’impianto Ama di Rocca Cencia. Grazie all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile l’incendio e’ stato domato, ma resta la preoccupazione per l’impatto sulla qualita’ dell’aria e la salute dei cittadini. Questo nuovo incendio purtroppo ...

12 domande (e 12 risposte) sulle azioni della Giunta Raggi per lo stadio della Roma : Di seguito dodici domande e risposte a proposito di cosa la Giunta Raggi ha fatto o non ha fatto fin dall'inizio sulla vicenda stadio della Roma; per tentare di non morire di demagogia, mi rendo conto che è una impresa improba. Ma non bisogna rassegnarsi.Quando si insediò la Giunta Raggi, nel giugno del 2016, il progetto era ormai definitivamente approvato?No. Come Giunta Marino avevamo approvato in Assemblea Capitolina il 22 ...

Stadio Roma - Raggi : 'Nuova due diligence dopo l'arresto di De Vito' : Roma - 'Io ho attivato un'altra due diligence, un'altra verifica sul procedimento e alla luce di quello che è accaduto [ arresto di De Vito, NdR] ne sto facendo fare un'altra'. Il Sindaco di Roma, ...

Blocco del traffico - domenica ecologica Roma/ Pedica - Pd - 'Raggi devastante' : A Roma è in corso il Blocco del traffico e delle auto per la domenica ecologica. Polemica da parte del senatore del Partito Democratico Pedica

M5s - ritirata lenta da Roma Nel 2020 a casa Raggi & C. : Prima viene l'imbarazzo, poi segue il terrore e infine il dolore. E infatti qualcuno si spinge a dire l'indicibile, che il comico che fa ridere avrebbe voluto liberarsi e piangere nascosto dal sipario ...

Roma : Gasparri - 'Raggi in stato confusionale - servirebbe visita medica' : Roma, 22 mar. (AdnKronos) - “Domani al congresso Romano di Forza Italia parlerò forte e chiaro. Il sindaco Raggi ha due alternative: o se ne va subito o sarà il popolo Romano a cacciarla al più presto. I suoi proclami sui social sono provocatori, temerari, intollerabili. Dopo il disastro morale che

Marcucci : Raggi disastro - spero non arrivi a fine legislatura per bene Roma : Roma – ” Doveva essere il palcoscenico principale del M5S, la vetrina. La citta’ di Roma e’ amministrata da mille giorni dai 5 stelle, con la sindaca Virginia Raggi. Andate a vedere lo stato di abbandono della Capitale, con i vostri occhi, fatevelo raccontare da chi ci abita e da chi ci lavora. Virginia Raggi e’ stata un disastro, e’ un disastro che continua”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ...

Inchiesta stadio Roma - Raggi : 'Non si torna al passato' - : Con un post su Facebook la sindaca della Capitale interviene per difendere la sua amministrazione dopo l'arresto di De Vito e il fascicolo aperto su Frongia: "Non lasciamo spazio ad ambiguità " ...

Pd Roma : Raggi pugile all’angolo - suo fallimento sotto occhi di tutti : Roma – “La Raggi si comporta come un pugile messo all’angolo del ring in attesa che qualcuno getti la spugna. Le dichiarazioni odierne sembrano frasi fatte, buttate a caso, nel disperato tentativo di una difesa. Nell’inquietudine generata dall’inchiesta, che sta facendo cadere a uno ad uno i suoi fedelissimi, la sindaca perde il lume della ragione e addirittura rivendica di aver riportato la legalita’ ...

Celli : mi chiedo come Raggi possa andare avanti - Roma necessità di competenza : Roma – “Mi chiedo come possa andare avanti a tenere insieme la sua maggioranza una Sindaca costretta ad avviare indagini interne sui principali dossier che lei stessa gestiva con la sua maggioranza. Quali anticorpi puo’ garantire chi ha fallito in 33 mesi? Dovrebbe chiedersi quello che si stanno chiedendo i Romani: come mai il Movimento non e’ stato in grado di tenere lontana la corruzione? Per la classe dirigente che lei ...

Piccolo : Raggi a Roma solo disastri - dovrebbe tacere : Roma – “Raggi a Roma solo disastri. L’unica opera in corso di realizzazione lo #stadiodellaRoma e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Raggi dovrebbe tacere, Marra, Lanzalone, Serini, De Vito, Frongia, sono il suo dna. LiberiRoma, si dimetta”. Cosi’, su Twitter, Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd. L'articolo Piccolo: Raggi a Roma solo disastri, dovrebbe tacere proviene da RomaDailyNews.

Stadio della Roma. La sindaca Raggi : non si torna al passato : ... dopo le polemiche sull'arresto del presidente dell'assemblea Marcello De Vito e la notizia che Daniele Frongia, assessore allo sport, è indagato per corruzione, nell'inchiesta sulla realizzazione ...

Raggi : "Per 30 anni Roma saccheggiata da 'capaci'" : La sindaca in un post su Facebook dopo le vicende giudiziarie di questi giorni: 'Non si torna al passato. Indagine interna su tutti dossier citati in inchiesta De Vito: 'Rispondiamo con fermezza a chi ...