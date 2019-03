Roma | incendio Rocca Cencia | con il tmb a mezzo servizio e quello del Salario chiuso

Rogo Tmb Roma - si indaga per incendio colposo : Roma, 25 mar. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull’incendio divampato ieri sera al Tmb di Rocca Cencia a Roma. L’ipotesi di reato è incendio colposo. Il pm titolare del fascicolo è Carlo Villani che ieri ha effettuato un primo sopralluogo. A piazzale Clodio contin

Rogo Tmb Roma - si indaga per incendio colposo : Roma, 25 mar. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull’incendio divampato ieri sera al Tmb di Rocca Cencia a Roma. L’ipotesi di reato è incendio colposo. Il pm titolare del fascicolo è Carlo Villani che ieri ha effettuato un primo sopralluogo. A piazzale Clodio contin

A Roma c’è stato un altro incendio in un centro di trattamento dei rifiuti di proprietà di Ama : A Rocca Cencia, una frazione di Roma, c’è stato un incendio in un centro di trattamento dei rifiuti di proprietà di Ama, l’azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti a Roma. Secondo i dipendenti del centro, l’incendio si è sviluppato intorno

Roma : incendio al TMB Rocca Cencia domato nella notte : I Vigili del fuoco hanno domato nella notte l’incendio divampato ieri, nel tardo pomeriggio, all’interno dell’impianto TMB di Rocca Cencia a Roma. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 2mila metri quadrati. Le attività di raffreddamento sono proseguite per tutta la notte. Sul posto anche il Nucleo Nbcr per la protezione degli operatori. L'articolo Roma: incendio al TMB Rocca Cencia domato nella notte sembra essere ...

Roma - incendio in appartamento sulla Prenestina : Un incendio è scoppiato in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Mario Chiri, zona Prenestina, a Roma. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: un'autobotte, un'autoscala e ...

Incendio sui binari in Calabria - treni per Roma e Milano in ritardo fino a 13 ore : Ritardi per i treni, tra maltempo e un Incendio in Calabria. Non c'è solo il maltempo a causare disagi per chi deve prendere un treno tra Sicilia e Calabria. Fra...

Maltempo - è caos a Roma : chiuso il Colosseo - incendio vicino l’argine del Tevere - crollano alberi e cornicioni [LIVE] : Emergenza a Roma dove a causa del Maltempo si sono verificati danni e disagi. “A causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo“. Lo annuncia l’account ufficiale Twitter del Parco del Colosseo. Un incendio sta interessando inoltre nel pomeriggio un’estesa area di vegetazione e canneti a ridosso dell’argine del Tevere, all’altezza ...