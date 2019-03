Roma Eventi sportivi in città | ecco il nuovo regolamento

Mostre - eventi e appuntamenti per il weekend a Roma : Sükran Moral mette in scena uno speciale Tribunale in cui personalità del mondo dell'arte prenderanno la parola come testimoni a difesa della libertà dell'arte e di espressione. Saranno presentate le ...

Giornata Mondiale della Poesia : tutti gli eventi e le iniziative a Milano - Roma e Napoli : Ogni 21 marzo, primo giorno di Primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. L’iniziativa, indetta dall'UNESCO, coinvolgerà numerosissimi luoghi di cultura in tutta Italia con letture, concerti e convegni. Tutto per ribadire il profondo valore culturale ed interculturale della parola poetica.Continua a leggere

Presentato il nuovo "Regolamento per lo svolgimento eventi sportivi a Roma" : ... Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta, tre volte campione del mondo di 100 km, Sveva Melillo, Thai boxe, Campionessa del mondo e Davide Di Veroli, schermidore, pluricampione del mondo e medaglia d'oro ...

Gli eventi culturali nelle Biblioteche e nei Municipi di Roma dal 18 al 24 marzo : Per questa edizione del Premio il tema scelto dalla Giuria è Dall'atomo alla zebra: i primi passi nella scienza . Municipio II. Alla Biblioteca Villa Leopardi , in via MaKallé, mercoledì 20 marzo ...

Sciopero 15 marzo - studenti in piazza per il clima : da Roma a Milano - tutti gli eventi : Gli studenti di tutto il mondo scenderanno in piazza per sostenere la battaglia ambientalista dell'attivista 16enne svedese...

Casting per un progetto cinematografico con riprese a Roma e per GiZa Eventi : Casting tuttora aperti, a cura di Cineworld Roma, per una nuova produzione cinematografica le cui riprese verranno poi effettuate a Roma a breve. Sono, inoltre, in corso numerose selezioni di GiZa Eventi per iniziative e manifestazioni che si svolgeranno nell'Italia centro-settentrionale. Cineworld Roma Per un nuovo film Cineworld Roma cerca un mimo. Le riprese verranno poi effettuate alla fine di marzo a Roma. I candidati devono possedere un ...

Ecco gli eventi a Roma per il fine settimana di venerdì 8 - sabato 9 e domenica 10 marzo 2019 : Per i più giovani due proposte al Museo Civico di Zoologia: sabato 9 marzol' appuntamento è con Scienza divertente. Animali luminosi e creature degli abissi , un'iniziativa didattica per bimbi ...

8 marzo 2019 - festa delle donne in Romagna. Gli eventi da non perdere : Spettacoli anche a Castrocaro , dove domenica 10 marzo, alle ore 16:15, si racconteranno "Amori reali e immaginari " Storie di donne, uomini e sentimenti", Palazzo Pretorio di Terra del Sole, e, alle ...

Roma : mostre - eventi e appuntamenti il 1 - 2 - 3 marzo 2019 : Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l'interpretazione della storia dell'arte e un ...

Roma - eventi per il fine settimana di venerdì 22 - sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 : Per i più piccoli, Scienza divertente. Vita sotto il mare , al Museo Civico di Zoologia sabato 23 febbraio alle 15.30 , 5-7 anni, e alle 16.00 , 8-11 anni, , è un'immersione nelle profondità del ...

Roma capitale della cultura : fine settimana di mostre - eventi e spettacoli : La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il

Roma : deviazioni autobus per eventi del fine settimana : Roma – A Roma domani, dalle 14 alle 19, un corteo sfilera’ da piazza dell’Esquilino lungo via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali e piazza Madonna di Loreto. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus. Domenica, dalle 7, per consentire una gara podistica, sara’ chiusa la complanare di via Cristoforo Colombo, in direzione piazzale Cristoforo Colombo, tra viale del Circuito e piazzale Cristoforo ...

Frongia : ottimo lavoro Diario su nuovo regolamento Eventi sportivi a Roma : Roma – “ottimo lavoro” di Angelo Diario, presidente della commissione Sport del Comune di Roma, sul nuovo regolamento degli Eventi sportivi a Roma. Ringrazio inoltre e nuovamente per l’impegno tutti gli uffici che hanno collaborato alla realizzazione del ‘regolamento’: quelli del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, dello Staff dell’Assessorato allo Sport, della Commissione Sport di Angelo Diario e ...

Sanremo-mania - a Roma il festival si fa social : gli eventi dedcati : Sanremo è sempre Sanremo. Un imperdibile appuntamento cult che, come da tradizione, riunisce i fanatici della musica italiana in gruppi d'ascolto nati sui social, poi destinati a trasformarsi in party ...