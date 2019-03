Roma cerca nuovo ds

Pentathlon - Campionato Italiano Roma 2019 : cercano la riconferma Irene Prampolini e Riccardo De Luca : Il prossimo fine settimana si assegneranno a Roma i titoli italiani di Pentathlon moderno nelle categorie senior e junior, e per molti dei protagonisti darà il modo migliore per prepararsi alla seconda tappa di Coppa del Mondo, che mette in palio punti pesanti per la qualifica alle Finali, che assegneranno un pass per le Olimpiadi di Tokyo. Tornando all’ambito nazionale, cercherà la conferma nella categoria senior femminile Irene ...

Roma - morto il pittore Umberto Ranieri : era stato colpito con un pugno in strada. I carabinieri cercano un gruppo di giovani : Un pugno in pieno volto, dato all’improvviso, lo aveva mandato in coma. Oggi il pittore Umberto Ranieri, 53 anni, di origini abruzzesi, è morto in un ospedale di Roma. non aveva mai ripreso conoscenza e i medici avevano giudicato il coma irreversibile. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, l’artista stava parlando a largo Preneste, alla periferia della Capitale, con alcuni giovani e uno di questi, ...

U&D - Emanuele Mauti sulla redazione del programma : 'Cerca di Romanzare un po’ le vicende' : Uomini e Donne è pilotato? È questa la domanda che si fanno i telespettatori da anni mentre seguono le vicende in onda nel programma di Maria De Filippi. Nel corso di questi anni sono esplosi svariati scandali, infatti spesso corteggiatori e tronisti erano già fidanzati, mentre altre volte si presentavano in trasmissione personaggi che speravano di sfruttare il mezzo televisivo per diventare famosi, guadagnare con le varie ospitate nei locali e ...

Emanuele Mauti : "A Uomini e donne è tutto vero - ma redazione cerca di Romanzare le vicende" : Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e donne, via Instagram (ha oltre 260 mila follower) è tornato a parlare del programma di Canale 5. Lo ha fatto rispondendo ad una delle domande che da qualche tempo lo inseguono, ossia 'ma ciò che vediamo a Uomini e donne è tutto vero?'.Sì, ciò che vedete a Uomini e donne è tutto vero. Le persone all’interno di quel programma sono assolutamente lasciate libere di esprimersi, di agire, al ...

Roma - si cerca l'allenatore : Gasperini - Giampaolo e non solo : La Roma prepara l'ennesima rivoluzione. A giugno sono previsti altri cambiamenti, oltrea quelli dei primi di marzo. Andrà via mezza rosa . Cambierà l'allenatore, dopo un sincero ringraziamento a ...

Spal-Roma - dalle 18.00 La Diretta Ranieri cerca compattezza e i 3 punti : Si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara, nella partita del sabato alle ore 18, SPAL e Roma; è un momento estremamente delicato per i padroni di casa, che dopo la sconfitta della scorsa settimana sul ...

LA Roma ALLA RICERCA DELLA CHAMPIONS PERDUTA : Dopo quasi 10 anni di gestione a stelle e strisce la ROMA si ritrova, e bisogna anche ringraziarlo, con l'ultimo allenatore dell'era Sensi, voluto da Rosella dopo le dimissioni di Luciano Spalletti ...

Seria A : la Roma soffre ma batte l'Empoli 2-1. Champions : la Juve cerca il riscatto contro l'Atletico : Buona la prima, ma quanta sofferenza. contro un Empoli generoso e ben messo in campo, la Roma di Claudio Ranieri, sofferto, lottato e come al solito rischiato. Ma è uscita dall'Olimpico con tre punti ...

Sacchi e la Roma (ma va bene sempre) : “Non e` cercando alibi che si cresce” : Arrigo Sacchi commenta la giornata di Champions. E parte ovviamente dalla Roma, con una frase che si candida a diventare frase napolista: Non e` cercando alibi che si cresce. Andrebbe iscritta nel cielo, alla Fantozzi. E ricordata anche a chi fa giornalismo. I commenti del post Porto-Roma sembravano in diretta da un bar qualsiasi della Garbatella, con tutto il rispetto per la Garbatella splendido e divertente quartiere. “Il Porto – ...

PROBABILI FORMAZIONI PORTO Roma/ Quote - Kolarov cerca riscatto - Champions League - : PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA: le Quote e le scelte dei due allenatori per la partita del Do Dragao, per il ritorno degli ottavi in Champions League.

Roma - 5 arresti all'Ente nazionale di ricerca in Agricoltura : Roma, 5 mar., askanews, - Falso, abuso d'ufficio e peculato. Con queste accuse sono stati arrestati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma 5 funzionari, tra cui il ...

Roma : irregolarità nella gestione - arrestata direttrice Consiglio ricerca agricoltura : arrestata a Roma la direttrice generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Crea,, Ida Marandola. L'arresto è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nell'...