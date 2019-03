Roma Bus turistici stretta sui controlli | oltre tremila sanzioni per irregolarità

Roma - rogo a impianto smaltimento rifiuti di Rocca Cencia. Amministratore Ama : “Inverosimile autocombustione” : Un altro incendio ha colpito un impianto di smaltimento rifiuti a Roma. Stavolta l’entità del rogo è stata decisamente inferiore rispetto a quello che l’11 dicembre scorso ha distrutto il tmb di Salario. Ma ora il tmb “gemello” di Rocca Cencia, l’altro impianto di proprietà della municipalizzata Ama, rischia la chiusura “per qualche giorno”, almeno finché non verranno accertati eventuali danni ai macchinari e, soprattutto, le cause ...

'Stop abuse' - graffito di Papa Francesco a Roma : Un bambino a cavalcioni sulle spalle del Papa che scrive con uno spray rosso "Stop abuse". E' il nuovo graffito, firmato da Tvboy, comparso oggi in vicolo degli Osti, nel centro di Roma. "L'opera - ...

Roma. Bus : collegamenti più efficienti in zona Magliana-Marconi-Portuense : Domani, lunedì 25 marzo, partirà il progetto di riorganizzazione e ottimizzazione della rete del trasporto pubblico locale in zona Magliana,

Roma - anziano distrugge vetro del bus e picchia l’autista : Un arzillo 66enne si è scagliato su un autista Cotral nel Terminal Anagnina di Roma dopo che quest'ultimo gli aveva chiesto un titolo di viaggio valido. Non ha resistito, così il pensionato ha preso il suo bastone da passeggio e ha dato una bastonata al conducente del mezzo che stava svolgendo la sua funzione da controllore. Dopo, non contento si è scagliato contro il vetro della porta posteriore del mezzo Cotral fermo in stazione e l'ha ...

Roma : elenco deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma dalle 7 di domani alle 18 di lunedi’ 25 marzo via di Ripetta sara’ chiusa al traffico tra via Borghese e via del Clementino. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via ...

Roma : donna trovata morta con busta in testa e bombola gas - è suicidio : Roma – “Sono stanca di vivere”. Questo il messaggio scritto in una lettera-testamento lasciata da una donna di 51 anni che e’ stata trovata morta all’interno di un appartamento in viale Manzoni, a Roma. E’ successo intorno alle 15. A dare l’allarme e’ stata la domestica che lavorava in casa. La 51enne e’ stata ritrovata con una busta di plastica intorno alla testa e una bombola del gas da ...

Presidente cinese a Roma : passeggeri bus costretti a scendere in strada : Roma – È il giorno del leader cinese Xi Jinping a Roma e la Capitale si blinda con due Green zone interdette al traffico. E cosa ne e’ di chi deve attraversare quelle strade a bordo dei bus dell’Atac? Nessuno lo sa. L’azienda dei trasporti dichiara, ufficialmente, di aver predisposto dei piani con percorsi alternativi. Peccato che gli autisti non ne sembrino a conoscenza. Succede per esempio sulla linea 160, direzione ...

Volley : Cev Cup - per Busto in Romania un successo che avvicina al trofeo : LA CRONACA DEL MATCH- L' Alba Blaj parte con Kitipova - Baciu, Onyejekwe - Ninkovic, Newcombe - Lazarevic, Libero Vujovic. L' UYBA parte con Orro - Meijners, Bonifacio - Berti, Gennari - Herbots, ...

Zotta : serve aumento controlli su nidi abusivi di Roma : Roma – “Abbiamo affrontato nella Commissione Scuola di oggi il tema relativo alla presenza di nidi abusivi all’interno del territorio di Roma Capitale riprendendo un percorso gia’ avviato sin dal 2017. In particolare, ci si e’ soffermati sui nidi famiglia o Tagesmutter, sempre piu’ diffusi, dove l’attivita’ deve svolgersi senza fini di lucro e per non piu’ di cinque bambini. ...

Volley femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio sfida l’Alba Blaj! Le Farfalle volano in Romania per il primo atto della finale : Busto Arsizio sogna in grande. La formazione lombarda scenderà in campo questo pomeriggio per la partita di andata della finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile. Sul terreno di gioco del Transilvania Sponting Center di Sibiu (Romania), le ragazze allenate da Marco Mencarelli affronteranno il CSM Volej Alba Blaj nel primo atto di una doppia sfida appassionante e incerta che potrebbe regalare alla società Bustocca il terzo successo ...

Roma : anziana di 84 anni abusata sessualmente nella casa di riposo : Orrore e sgomento per quanto accaduto in una casa di riposo per anziani a Roma, dove un'ospite ricoverata avrebbe subito ripetute violenze sessuali da parte di un lavoratore della struttura, un uomo di origini cilene di 61 anni. La donna, nonostante abbia più di 80 anni e sia affetta da demenza senile, è riuscita a raccontare cosa le fosse accaduto e le forze dell'ordine hanno potuto verificare la veridicità di quanto riferito dall'anziana ...

Roma - abusi sessuali su anziana in casa di riposo : abusi sessuali su un'anziana, affetta da demenza senile, in una casa di riposo . E la scoperta choc fatta dai carabinieri di Ostia che hanno arrestato un operatore. L'anziana, una 84enne ospite di una ...