Roma | a fuoco appartamento al Tuscolano | non ci sono feriti

Roma - a fuoco un altro impianto di rifiuti : Un incendio è divampato nell'impianto Tmb di Rocca Cencia a Roma . Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Le attività di raffreddamento proseguiranno per tutta la notte. Il rogo ha ...

Un altro impianto dei rifiuti va a fuoco a Roma : brucia il Tmb di Rocca Cencia : Incendio all'impianto tmb di Rocca Cencia a Roma. L'area interessata dalle fiamme, la cui grandezza risulta essere isolata. Dalle 19.40 sono state al lavoro squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma. Non risultano feriti. Sul posto l'assessore della regione lazio ai rifiuti, Massimiliano Valeriani e la sindaca di Roma, Virginia Raggi.Secondo quanto riferiscono alcuni lavoratori Ama su twitter "dalle prime informazioni" le fiamme sarebbero ...

Palo - notte di fuoco allo Spirito Santo : incendiate quattro auto. Caccia ai piRomani : C'è chi giura di aver visto le stesse tre persone scappare da due strade differenti, ma era troppo buio per poter riconoscere segni particolari utili alla cattura. La notte scorsa ignoti hanno messo a ...

È andato a fuoco un altro autobus a Roma - è il quarto dall’inizio dell’anno : Un autobus di ATAC, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, è andato a fuoco mentre si trovava fermo al capolinea a piazzale Clodio, nei pressi del tribunale. L’incendio è avvenuto poco dopo le 22 e secondo Roma Today si è

Roma - 14enne gioca con un bottiglia di alcol e si dà fuoco a casa dei nonni : è grave : Un ragazzino di 14 anni stava giocando con una bottiglia di alcol nell'appartamento dei nonni nel quartiere di Prati, quando è divampata una fiamma che l'ha investito. La dinamica precisa è ancora ...

Roma - smartphone Huawei prende fuoco. L'azienda non risarcisce : 'è stato manomesso' : Gli smartphon e sono ormai parte integrante della nostra vita; le aziende ne producono di nuovi in continuazione accontentando i clienti per prezzo e caratteristiche tecniche. Quando lo abbiamo in ...

Roma - bimbo intrappolato nell'auto : panico in centro - lo salvano i vigili del fuoco : di Andrea Nebuloso Momenti di panico in via della Giuliana. Un bambino di circa due anni è rimasto chiuso dentro una macchina parcheggiata. Sembra che la mamma si sia allontanata solo un minuto per ...

Maltempo Roma : alberi e rami pericolanti - 200 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono oltre 200 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco di Roma. Di questi circa il 70 per cento di interventi per alberi, rami pericolanti, pali canne fumarie e coperture in genere pericolanti per il vento. L'articolo Maltempo Roma: alberi e rami pericolanti, 200 interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ancora venti forti al Centrosud : 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore| Sos alberi - Roma "chiude" i parchi : Le forti raffiche di vento non mollano il Centrosud: oltre 3.500 gli interventi dei vigili del fuoco per Maltempo nelle ultime 24 ore.Il numero maggiore di interventi ha interessato Lazio (1.100) e Campania (1.000).