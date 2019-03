RIVERDALE | su Premium Stories la 3^ stagione e Luke Perry c’è ancora

tvsoap

(Di lunedì 25 marzo 2019)A tre settimane dalla scomparsa del teen icon(l’attore è venuto a mancare lo scorso 4 marzo),torna con la sua terzasua partire da martedì 26 marzo. La serie fenomeno che ha conquistato critica e pubblico (vincendo 22 premi, tra cui 16 Teen Choice Award), arriva anche in Italia con ventidue nuovi appuntamenti.La perdita di, che nello show interpretava Fred Andrews (padre del protagonista Archie), è avvenuta durante la lavorazione della quartae segna una linea di confine tra ciò che era e ciò che sarà, soprattutto per coloro che fanno parte della Net Generation (i nati fra i primi anni ottanta e la fine degli anni novanta) e che hanno conosciuto l’attore nei panni di Dylan McKay in Beverly Hills 90210.: dal 26 marzo la terzasuIl finale della secondadi ...

talkymedia : Riverdale: Si continua dopo la morte di Luke Perry, l’arrivo della terza stagione su Premium - talkymedia : Riverdale: Si continua dopo la morte di Luke Perry, l’arrivo della terza stagione su Premium -