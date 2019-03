Riva | varato il M Y Race | superyacht da 50metri

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019)il primoM/Y: il mito entra in una nuova dimensione La nuova ammiraglia è scesa in acqua durante una emozionante cerimonia pta presso il cantiere dellas Division di Ancona.Un sogno lungo 50 metri è diventato una nave di smisurata bellezza, chiamata “” dal suo armatore, e protagonista di una scenografica messa in acqua presso il cantiere dellas Division di Ancona.Con50 metri si avvera il sogno di Carloche, spinto dalla volontà ambiziosa e geniale di andare oltre i limiti, realizzò tra gli anni ’60 e ‘70 i celebri M/Y della serie “Caravelle” e “Atlantic”, i grandi yacht in acciaio di cui50 metri è oggi degno erede per inarbili standard di estetica, stile e innovazione.Lungo 50 metri per un baglio massimo di 9 metri, nasce per offrire un’esperienza di navigazione a livelli ...

