Risultati Basilicata | Di Maio | M5s primo partito | governo non cadrà - Sky TG24

Risultati elezioni regionali Basilicata - chi ha vinto e chi ha perso davvero : Le elezioni regionali in Basilicata hanno visto l'affermazione del centrodestra e del suo candidato Vito Bardi. Ma come sono andate le cose per i singoli partiti? E qual è la differenza tra il voto di oggi e quello delle precedenti regionali (nel 2013) o, ancora, quella con le politiche del 2018 quando ci fu una nettissima affermazione del M5s?Continua a leggere

Elezioni Basilicata 2019 : Risultati regionali - vittoria netta del Cdx : Elezioni Basilicata 2019: proiezioni e risultati regionali, vittoria del Cdx PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 7.45 Per quanto riguarda le liste, il Movimento 5 Stelle rimane la prima forza della regione (20,3%) nonostante il crollo rispetto alle Politiche dove prese il 44,35%. La Lega triplica i suoi voti (18,9%). Forza Italia cala al 9,2%. Il Pd vede i suoi voti ...

LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 : Risultati in tempo reale | Sky TG24 | : Il centrodestra vince le Elezioni regionali in Basilicata, per la prima volta dopo 24 anni: con lo spoglio delle sezioni che si sta concludendo, Vito Bardi è il nuovo presidente della Regione. Il Movimento 5 stelle crolla invece rispetto alle scorse politiche, ma resta primo partito con oltre il 20% seguito dalla Lega (18,8%). Carlo Trerotola del centrosinistra è secondo con il 32,8%. Male il Partito democratico, che si ferma all'8%. In rialzo ...

Il centrodestra conquista la Basilicata : 10 regioni a 9. Mappe e grafici : Risultati a confronto : Politica Vito Bardi, il governatore della Basilicata che mette al primo posto il lavoro dal nostro inviato GIULIANO FOSCHINI Il crollo del M5s alle regionali in Basilicata Guardando i risultati ...

Elezioni regionali Basilicata 2019 : affluenza e Risultati - Sky TG24 - : Il dato è in crescita di circa 6 punti rispetto alle precedenti Elezioni regionali, quando aveva votato il 47,60%

Elezioni Basilicata - Bardi : ‘La vittoria è un momento importante per quadro politico nazionale’. Mattia (5s) : ‘Risultati positivi’ : Un “momento importante per il quadro politico nazionale” lo chiama Vito Bardi nella notte che lo incorona come il primo governatore di centrodestra in Basilicata dopo 24 anni di governo del centrosinistra. Il generale della Guardia di finanza in pensione, scelto da Silvio Berlusconi come candidato della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia, spiega la netta affermazione con oltre il 42% delle preferenze come la necessità di ...

LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 : Risultati in tempo reale | Sky TG24 | : Affluenza al 53,58, alle precedenti Elezioni aveva votato il 47.60% degli aventi diritto. Il generale Vito Bardi, centrodestra, è il favorito. Gli altri candidati: Trerotola per il centrosinistra, ...

Elezioni regionali Basilicata 2019 - i primi Risultati : Iniziano ad arrivare i primi risultati delle Elezioni regionali in Basilicata. Per il momento è in vantaggio il candidato del centrodestra, Vito Bardi, davanti allo sfidante del centrosinistra, Carlo Trerotola. Più indietro il candidato del Movimento 5 Stelle, Antonio Mattia, e Valerio Tramutoli, della lista civica Basilicata Possibile.Continua a leggere

Dopo Abruzzo e Sardegna - il Centrodestra cerca il tris in Basilicata. I Risultati in tempo reale : Seggi elettorali aperti fino alle 23 per le elezioni regionali in Basilicata. Sono 573.970 gli elettori chiamati al voto in 681 sezioni, fino alle ore 23. Subito Dopo lo spoglio delle schede. I ...

Elezioni Basilicata - urne chiuse : attesa per i Risultati. Alle 19 affluenza al 39 - 7%. Matteo Salvini viola silenzio elettorale : urne chiuse in Basilicata. Si è votato fino Alle 23 per scegliere il nuovo presidente della Regione che andrà a prendere il posto di Marcello Pittella, l’ex governatore Pd travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Alle 19 l’affluenza ai seggi si è attestata al 39,73%, secondo i dati comunicati sul sito del Viminale che riguardano tutti i 131 comuni coinvolti. Secondo i sondaggi di Opinio per la Rai, il ...

Elezioni Basilicata 2019. Risultati - proiezioni - spoglio - affluenza : la diretta : Chiudono alle 23 le urne per le Elezioni regionali 2019 in Basilicata . In corsa il generale Vito Bardi per il centrodestra, il 'farmacista di strada' Carlo Trerotola per il centrosinistra, l'...

Elezioni Basilicata 2019 : affluenza - exit poll e Risultati in diretta – LIVE : Elezioni Basilicata 2019: affluenza, exit poll e risultati in diretta – LIVE PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 11.00 Al via la diretta TP sulle Elezioni Regionali in Basilicata Oggi, domenica 24 marzo, urne aperte in Basilicata dove si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e per eleggere il Governatore. Dopo le vittorie in Abruzzo e Sardegna, il ...

LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 : affluenza - proiezioni e Risultati - Sky TG24 - : Sono chiamati al voto 573.970 elettori che avranno tempo fino alle 23 per scegliere uno dei 4 candidati alla presidenza e i 20 componenti del consiglio regionale, 13 in provincia di Potenza e sette in ...

Risultati REGIONALI BASILICATA/ Il centrodestra vince e manda all'aria il "contratto" : Di Maio può forse vantare una vittoria sul dossier Cina, ma i restanti problemi, dalla Tav fino al voto di oggi in BASILICATA, mettono in crisi lui ed M5s