RISCHIO RECESSIONE Gli ingredienti europei pronti ad alimentare la crisi italiana

Moody’s prevede un taglio delle stime di crescita dell'Italia. «RISCHIO elezioni» Pil Eurozona 0 - 2% - solo noi in recessione : Secondo l'agenzia di rating «c'è un significativo rischio di elezioni anticipate probabilmente dopo le elezioni europee. Difficile dire quale sarà il governo». La precedente stima, di novembre scorso, parlava di una crescita dell'1,3% nel 2019

I timori dell'Fmi sull'Italia : 'Recessione possibile e RISCHIO contagio globale' : La crescita rallenta e il r ischio recessione aumenta : è negativo il giudizio del Fondo monetario internazionale sull'Italia. Nel report si legge che le debolezze strutturali del nostro Paese sono ...

Germania - ordini all'industria giù più del previsto. RISCHIO RECESSIONE in vista? : auto 06 febbraio 2019 Daimler, crescono i ricavi ma profitti in calo del 29 per cento Per il ministero dell'Economia tedesco, questa diminuzione dell'1,6% a dicembre «indica che la fase di debolezza ...

Pensioni - la recessione mette a il RISCHIO il sistema di "quota 100" : Una crescita del Pil 2019 solo dello 0,5% determinerebbe meno entrate e un buco di due miliardi nei conti dell'Inps. Per il...

Zona euro - Nowotny - Bce - : incertezza elevata - ma non c'è RISCHIO recessione : Per l'economia della Zona euro è cresciuto il livello di incertezza, in particolare a causa dei deludenti dati macro tedeschi, ma la prospettiva è quella di un rallentamento della crescita e non di ...

Tria rassicura : 'recessione lieve'. RISCHIO manovra-bis : Stando al ministro, lo status attuale dell'economia italiana è ' causato solo da fattori internazionali . Nessuno osservatore internazionale vede questo scenario [di recessione prolungata]. Anzi. Gli ...

Recessione - l'allarme di Confindustria : "A RISCHIO 450mila posti di lavoro" : Bisogna reagire subito perché a rischio ci sono 450mila posti di lavoro. È l'allarme che lancia Vincenzo Boccia, che in un'intervista al Messaggero spiega i rischi della Recessione tecnica. "È chiaro che il rallentamento è globale e non dipende dalle politiche italiane. Però il nostro Paese ha fatto una manovra che voleva essere espansiva, in deficit e che ora rischia di essere prociclica, di peggiorare le cose", avverte il presidente di ...

Recessione - quanto pesa la frenata del Pil sui conti pubblici. RISCHIO manovra bis : La Recessione tecnica certificata dall’Istat con il dato preliminare del quarto trimestre del 2018 (-0,2%), che segue al risultato negativo del terzo trimestre (-0,1%), apre scenari non proprio rassicuranti per i conti pubblici...

In Italia torna la recessione : con più deficit RISCHIO tagli : Naturalmente però per arrivare a questo risultato sarà necessario che l'economia si rimetta in moto nel secondo trimestre o almeno a partire dall'estate. In questo senso si è espresso Conte: 'Se nei ...

Conte : "Pil giù anche nel quarto trimestre". Ombra recessione - Sanità a RISCHIO : Quindi assicura: "Abbiamo una economia che crescerà, dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo". Il premier precisa poi di non essere ...

BORSE & MERCATI/ Da Wall Street il dietrofront sul RISCHIO recessione : Molti giganti dell'S&P 500 hanno realizzato robusti rimbalzi con dati trimestrali incoraggianti. Un segnale foriero di una ripresa duratura dei MERCATI

Draghi : 'Timori per l'Eurozona - ma RISCHIO di recessione è basso' : In una nota diffusa al termine della riunione di politica monetaria, in cui si deciso di lasciare i tassi invariati, l'Eurotower ribadisce che i tassi di interesse si manterranno "su livelli pari a ...

