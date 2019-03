Rinnovo Mandzukic | a breve l’ufficialità | contratto fino al 2021

Rinnovo Mandzukic - è fatta : ecco quanto guadagnerà il croato : Rinnovo Mandzukic- Mario Mandzukic si prepara a mettere nero su bianco il suo Rinnovo contrattuale con la Juventus. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport”, l’attaccante croato sarebbe pronto a firmare il suo Rinnovo fino al prossimo 30 giugno 2021. Un Rinnovo voluto fortissimamente dalla dirigenza bianconera, la quale punta in maniera decisa sul guerriero […] More

Juve - Mandzukic verso il Rinnovo. Douglas Costa rischia : TORINO - Paulo Dybala guarda con ottimismo verso un futuro prevedibilmente bianconero. Al netto delle avance dei club di mezza Europa che lo seguono senza sosta, l'argentino vorrebbe restare, perché ...

Rinnovo Mandzukic - arrivano i dettagli : quanto guadagnerà il croato? : Rinnovo Mandzukic- Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus starebbe lavorando in maniera totale sul Rinnovo contrattuale di Mario Mandzukic. La sensazione è che il giocatore e la società bianconero viaggino spediti verso un accordo totale che legherà l’ex Atletico e Bayern alla Juventus fino al 2021. Occhio anche alla cifre contrattuali: […] More

Rinnovo Mandzukic - è fatta fino al 2021 : ecco quando guadagnerà : Rinnovo Mandzukic- Mario Mandzukic si prepara a diventare una vera e propria bandiera bianconera in vista del futuro. Di fatto, come evidenziato da “Gazzetta.it”, il croato avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Juventus per il Rinnovo del contratto che lo legherà al club juventino fino al 2021. Primo tassello della società juventina in […] More

Juventus - sempre più Mandzukic : accordo per il Rinnovo del contratto : rinnovo Mandzukic – La Juventus si prepara per un doppio importante impegno, il primo in campionato contro l’Udinese, il secondo il fondamentale ritorno della gara degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alle prossime stagioni e nelle ultime ore ha trovato l’accordo con Mario Mandzukic per il rinnovo del contratto che inizialmente era in scadenza ...

Juventus - Mario Mandzukic ad un passo dal Rinnovo : i dettagli : Mario Mandzukic si appresta a prolungare il proprio contratto con la Juventus sino al 2021: i dettagli dell’accordo Mario Mandzukic potrebbe proseguire la sua esperienza in bianconero a lungo. Il centravanti della Juventus infatti, secondo Tuttosport, sarebbe ad un passo dal rinnovo con il club torinese. Le ultime indiscrezioni parlano di un prolungamento sino al 2021 del precedente accordo che scadrebbe ne 2020, vale a dire altre ...

Juve - si inizia a parlare di Rinnovo anche per Mandzukic : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', E' uno dei rinnovi sul tavolo di Fabio Paratici e potrebbe essere arrivato il ...